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Актюбинка обнаружила плесень в булочках с шоколадом

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Булочка
Булочка. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жительница Актобе обнаружила плесень в булочках с шоколадом, приобретенных в магазине. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призвал женщину обратиться с официальной жалобой, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe поделились инцидентом, произошедшим с одной из покупательниц. По ее словам, она купила булочки с шоколадом, внутри которых обнаружила плесень.

"Купила булочки с шоколадом и плесенью внутри!" - написала горожанка, опубликовав соответствующее фото.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что для принятия мер необходимо подать официальное заявление.

"В соответствии с требованиями Административного процедурного процессуального кодекса Республики Казахстан, просим вас обратиться с письменным заявлением по адресу: Актобе, пр. Санкибай батыра, 1 (местонахождение департамента и его управления города Актобе), либо изложить устно с занесением в протокол специалистами или в электронной форме посредством портала электронного правительства eotinish.gov.kz.

Специалисты департамента ежедневно проводят консультации и дают разъяснения по требованиям санитарных правил. Телефоны для справок: 55-78-12, 55-77-39", - сообщили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Уральске в одном из магазинов был обнаружен сервелат с плесенью. Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" провело исследование, подтвердившее наличие плесени на продукте.

Продажа товаров с истекшим сроком годности влечет за собой серьезные последствия для продавцов. Согласно законодательству Республики Казахстан, за нарушение правил торговли, включая реализацию просроченной продукции, предусмотрены значительные штрафы и административная ответственность. Данные меры направлены на обеспечение безопасности и защиты прав потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192981-aktyubinka-obnaruzhila-plesen-v-bulochkah-s-shokoladom/

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