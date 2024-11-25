Акцию в честь жертв бытового насилия проведут в Алматы
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В Алматы проведут акцию в честь жертв бытового насилия. Об этом рассказала председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова на площадке РСК, передает NUR.KZ.
Как рассказала Байсакова, каждая третья женщина в Казахстане становится жертвой бытового насилия, а в борьбе с этим явлением важную роль играет повышение осведомленности и поддержка пострадавших.
По ее словам, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемый ежегодно 25 ноября, является критическим моментом для повышения осведомленности населения против гендерного насилия.
"Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее нарушаемых прав человека во всем мире. В Казахстане каждая третья женщина - жертва бытового насилия. Если мы с вами не будем принимать какие-то меры по защите прав человека от насилия в семье, то будет погибать большое количество людей", - поделилась спикер.
В течение 16 дней кампании "Будь силой добра" против гендерного насилия будут транслироваться дискуссии, интервью и живые выступления. Кроме того, 28 ноября в 11:00 на станции метро "Жибек Жолы" пройдет акция в честь жертв домашнего насилия. На этом мероприятии будет установлен LED-экран с фотографиями женщин, умерших от бытового насилия. Также участники акции будут привязывать ленточки желтого и фиолетового цвета на "Дерево памяти", проявляя солидарность в борьбе с насилием.
Помимо этого, на мероприятии будут присутствовать юристы и психологи, которые проведут консультации.
"Статистика показывает, что из года в год такие случаи уменьшаются, но не намного. Если раньше ежегодно погибали около 400 женщин в год, то сейчас эта цифра уменьшилась до 180. Нам необходимо это знать и помнить об этом всегда, так как смерть этих женщин - последствие насилия", - пояснила спикер.
По словам организаторов, эта акция сможет напомнить алматинцам о том, что жизнь человека бесценна.
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Напомним, с начала года в Казахстане за бытовое насилие были наказаны около 70 тысяч человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191959-akciyu-v-chest-zhertv-bytovogo-nasiliya-provedut-v-almaty/