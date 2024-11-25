Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акцию в честь жертв бытового насилия проведут в Алматы

Опубликовано:

Зульфия
Зульфия Байсакова. Фото: РСК Алматы. Фото

В Алматы проведут акцию в честь жертв бытового насилия. Об этом рассказала председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова на площадке РСК, передает NUR.KZ.

Как рассказала Байсакова, каждая третья женщина в Казахстане становится жертвой бытового насилия, а в борьбе с этим явлением важную роль играет повышение осведомленности и поддержка пострадавших.

По ее словам, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемый ежегодно 25 ноября, является критическим моментом для повышения осведомленности населения против гендерного насилия.

"Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее нарушаемых прав человека во всем мире. В Казахстане каждая третья женщина - жертва бытового насилия. Если мы с вами не будем принимать какие-то меры по защите прав человека от насилия в семье, то будет погибать большое количество людей", - поделилась спикер.

В течение 16 дней кампании "Будь силой добра" против гендерного насилия будут транслироваться дискуссии, интервью и живые выступления. Кроме того, 28 ноября в 11:00 на станции метро "Жибек Жолы" пройдет акция в честь жертв домашнего насилия. На этом мероприятии будет установлен LED-экран с фотографиями женщин, умерших от бытового насилия. Также участники акции будут привязывать ленточки желтого и фиолетового цвета на "Дерево памяти", проявляя солидарность в борьбе с насилием.

Помимо этого, на мероприятии будут присутствовать юристы и психологи, которые проведут консультации.

"Статистика показывает, что из года в год такие случаи уменьшаются, но не намного. Если раньше ежегодно погибали около 400 женщин в год, то сейчас эта цифра уменьшилась до 180. Нам необходимо это знать и помнить об этом всегда, так как смерть этих женщин - последствие насилия", - пояснила спикер.

По словам организаторов, эта акция сможет напомнить алматинцам о том, что жизнь человека бесценна.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Напомним, с начала года в Казахстане за бытовое насилие были наказаны около 70 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191959-akciyu-v-chest-zhertv-bytovogo-nasiliya-provedut-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie