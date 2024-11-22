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Новые индексы установили на автодорогах по Казахстану

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Платная трасса в Казахстане (БАКАД)
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые индексы установили на автомобильных дорогах международного и республиканского значения. Речь идет об индексах KAZ и KZ, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

Как пояснили в Telegram-канале ведомства, по стандарту Международной организации по стандартизации, геокоды KAZ и KZ официально обозначают Республику Казахстан. Они используются в интернет-доменах, государственных документах, отчетной документации и на автомобильных номерах.

В связи с этим в Казахстане утверждены индексы KAZ и KZ для дорог международного и республиканского значения.

Индекс KAZ присваивается 23 автодорогам. Например, дорога между Астаной и Алматы через Караганду получила индекс KAZ01, а маршрут Астана - Кокшетау (с обходом) - Петропавловск - граница РФ (пункт пропуска Жана жол) обозначен как KAZ02.

Индекс KZ применяется для 88 дорог республиканского значения в пределах одного региона. Например, дорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз в Актюбинской области получила индекс KZ04-02, где "04" указывает на регион, а "02" - на порядковый номер дороги в пределах области.

При этом индексы автомобильных дорог, присвоенные в рамках международных соглашений (E, AH), останутся без изменений. Подробнее с индексами можно ознакомиться здесь.

Обновление дорожных указателей будет проходить постепенно. Дополнительных средств для этого не требуется.

Отметим, что к автомобильным дорогам международного значения относятся трассы, соединяющие столицы соседних государств, а также входящие в международную сеть автомобильных дорог.

К автомобильным дорогам республиканского значения относятся трассы, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами республики и соседних государств, а также автомобильные дороги, имеющие оборонное значение, за исключением автомобильных дорог международного значения.

Ранее мы подробно писали, как в Казахстане планируют бороться с коррупцией при строительстве дорог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191161-novye-indeksy-ustanovili-na-avtodorogah-po-kazahstanu/

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