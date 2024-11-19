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"С гендиректором уже проведена беседа": в КМГ прокомментировали скандальное видео

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Жанболат Саймаганбетов
Жанболат Саймаганбетов. Фото: t.me/ozenmunaigaz

В пресс-службе "КазМунайГаз" прокомментировали инцидент с гендиректорм "Озенмунайгаз" - ранее в Сети опубликовали скандальное видео с его участием, передает NUR.KZ.

"Касательно инцидента в "Озенмунайгазе" сообщаем, что с генеральным директором ОМГ уже проведена беседа для предотвращения подобных случаев в будущем. Мы сожалеем о произошедшем инциденте, связанном с неподобающим высказыванием. Он позволил взять эмоциям вверх", - заявили в КМГ.

В компании работников управления буровых работ призвали сохранять спокойствие и участвовать в конструктивном диалоге, без провокационных заявлений и действий.

"Сообщаем, что до начала инцидента, продемонстрированном на видео, работники УБР вламывались в кабинеты инженерно-технологических работников и требовали их присоединиться к несанкционированной акции. Кроме того, в соцсетях идет рассылка неполного видео разговора с руководством ОМГ", - добавили в компании.

Ранее в Telegram-канале "Письма президента" было опубликовано видео, на кадрах которого, как сообщил автор, гендиректор ОМГ угрожал избить работника, а также выражался нецензурной бранью.

Напомним, что Жанболат Саймаганбетов стал главой "Озенмунайгаз" в мае текущего года. До этого он работал заместителем генерального директора по производству АО "Озенмунайгаз".

На официальном сайте АО говорится, что, состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. В настоящее время в компании работает свыше 9000 человек. Компания занимается освоением месторождений Узень и Карамандыбас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189654-s-gendirektorom-uzhe-provedena-beseda-v-kmg-prokommentirovali-skandalnoe-video/

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