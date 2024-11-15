"Когда папа уснул, она вышла из дома": павлодарка смогла обнять потерявшуюся мать

Жительница Павлодара поблагодарила сотрудника полиции за помощь в поиске ее матери, страдающей болезнью Альцгеймера и ушедшей из дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жительница города поблагодарила участкового инспектора полиции Центрального отдела полиции УП Павлодара Ардака Темиржанова.

"9 ноября этого года мы все были на работе. Дома оставались родители. После обеда, когда папа уснул, мама одна вышла из дома. Так как мама страдает болезнью Альцгеймера, я сразу же забила тревогу. На дворе холодный ноябрь, уже темнело, у нее такие симптомы, как забывчивость, неспособность вспомнить недавние события, эмоциональные расстройства, депрессия", - поделилась горожанка.

По словам женщины, она очень испугалась и сразу же позвонила в полицию. С ней созвонился участковый.

"Мы с Ардаком выехали на ее поиски. Объехали полгорода и в одном из магазинов на улице Каирбаева мы ее нашли. Я очень благодарна стражу порядка за то, что я вновь обняла свою маму! Желаю ему успехов и крепкого здоровья", - написала женщина.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.