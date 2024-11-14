"Переведены на усиленный режим": Актобе засыпало снегом (видео)

Актобе засыпало снегом. Работы 17 подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог в городе, переведены на усиленный режим. Зимой улицы будут убирать круглосуточно в две смены, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, все бригады работают круглосуточно в две смены. Расчищаются и дороги пригородных населенных пунктов.

Бригады подрядных организаций сначала очищают от снега магистральные дороги, где проходят маршруты общественного транспорта.

Город поделен на 24 участка, за каждой закреплена подрядная организация, которая отвечает за ее зимнее содержание. На уборку улиц зимой будет выезжать 350 единиц техники.

"Для очистки города от снега в дневную смену будут мобилизованы 30 бригад (40 погрузчиков, 150 самосвалов) и ночью 20 бригад (20 погрузчиков, 60 самосвалов). Подрядные организации уже запаслись 1250 тоннами соли, 1830 тоннами песчано-солевой смеси и более 2000 тонн песка", - говорится в сообщении акимата.

Ранее руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер сообщил, что для содержания местных дорог зимой на 2025 год запланировали 2,7 млрд тенге. Эта сумма будет утверждена на ближайшей сессии областного маслихата.

Также аким Актюбинской области Асхат Шахаров в прошлом месяце поручил отделу ЖКХ ускорить подготовительную работу и заготовить достаточное количество противогололедных реагентов, которыми посыпают тротуары и дороги в гололед.