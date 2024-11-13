Мурал "Тенгри" удалили со стены здания в Алматы

В Алматы удалили мурал "Тенгри" со стены здания, расположенного на пересечении улиц Назарбаева и Богенбай батыра, передает корреспондент NUR.KZ.

Между тем, как рассказал корреспонденту NUR.KZ автор мурала художник Мухит Аканаев, он лично зафиксировал техническое перекрытие изображения.

"Я встретился с подрядчиком, который осуществил перекрытие. На встрече присутствовали также подрядчик и исполнитель мурала - Бексултан, а также представитель акимата города. Подрядчик заявил, что восстановит утраченный предмет городского уличного искусства - непосредственно сам мурал "Тенгри".

А представитель акимата выразил достойную позицию относительно рисунка, пояснив, что муралы - это важная часть культурной сферы города, и их нельзя удалять. На данный момент вопрос решается и находится в процессе.

Я признателен акимату города за положительный взгляд на ценность творческих проявлений в виде муралов, в также подрядчику за намерение восстановить предмет городского искусства. Лично я думаю, что это даже хорошо - рисунок будет обновлен и освежен, особенно потому, что первичное покрытие стены также на данный момент обновлено", - рассказал Мухит Аканаев.

Между тем, в акимате Медеуского района сообщили, что здание, на которое был нанесен мурал, является частным, а рисунок, размещенный на его фасаде был удален по инициативе собственника объекта. Отмечается, что удаление состоялось из-за "его обрушения" (вероятно, мурала - прим.ред.).

"Кроме того, как было отмечено частным лицом, фасад здания также нуждается в ремонте. Сотрудниками аппарата акима Медеуского района в ходе переговоров с собственником здания и художниками достигнута договоренность о восстановлении мурала на фасаде здания. Работы будут проведены за счет средств собственника с наступлением благоприятных погодных условий - весной 2025 года. Отмечаем, что мурал будет восстановлен авторами проекта", - добавили в акимате.

Напомним, ранее в Алматы закрасили другой мурал - поверх мурала со снежным барсом, располагавшимся на пересечении проспектов Жибек-Жолы и Абылай хана, нанесли рекламу Coca-Cola. Позднее мурал восстановили.