"Неограниченные поездки на 6 месяцев" с картой Transcard: что кроется за этим объявлением

В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщается на сайте ТОО "City Transportation Systems", информация о появлении в продаже проездных карт Transcard не соответствует действительности.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк!

Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники. Официальные данные о работе общественного транспорта и тарифах в Астане публикуются на сайте и в социальных сетях CTS и службы IKomek109", - отмечается в публикации.

Фейковая реклама. Фото: instagram.com/cts_kz

Напомним, похожий фейк распространялся летом: тогда в Сети активизировались мошенники с предложением оформить "Единую" карту для бесплатного проезда в Алматы.

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