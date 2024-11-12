Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Неограниченные поездки на 6 месяцев" с картой Transcard: что кроется за этим объявлением

Опубликовано:

Вид изнутри столичного автобуса
Валидатор. Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Астаны

В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщается на сайте ТОО "City Transportation Systems", информация о появлении в продаже проездных карт Transcard не соответствует действительности.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк!

Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники. Официальные данные о работе общественного транспорта и тарифах в Астане публикуются на сайте и в социальных сетях CTS и службы IKomek109", - отмечается в публикации.

Фейковая реклама
Фейковая реклама. Фото: instagram.com/cts_kz

Напомним, похожий фейк распространялся летом: тогда в Сети активизировались мошенники с предложением оформить "Единую" карту для бесплатного проезда в Алматы.

Добавим, в эпоху стремительного развития технологий интернет-мошенничество стало одной из самых острых угроз, как для частных лиц, так и для компаний. Подробнее о современных методах мошенничества, как злоумышленники используют новые технологии для обмана доверчивых граждан и как защитить себя и свои данные, читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186423-neogranichennye-poezdki-na-6-mesyacev-s-kartoy-transcard-chto-kroetsya-za-etim-obyavleniem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie