"Неограниченные поездки на 6 месяцев" с картой Transcard: что кроется за этим объявлением
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В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.
Как сообщается на сайте ТОО "City Transportation Systems", информация о появлении в продаже проездных карт Transcard не соответствует действительности.
"В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк!
Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники. Официальные данные о работе общественного транспорта и тарифах в Астане публикуются на сайте и в социальных сетях CTS и службы IKomek109", - отмечается в публикации.
Напомним, похожий фейк распространялся летом: тогда в Сети активизировались мошенники с предложением оформить "Единую" карту для бесплатного проезда в Алматы.
Добавим, в эпоху стремительного развития технологий интернет-мошенничество стало одной из самых острых угроз, как для частных лиц, так и для компаний. Подробнее о современных методах мошенничества, как злоумышленники используют новые технологии для обмана доверчивых граждан и как защитить себя и свои данные, читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186423-neogranichennye-poezdki-na-6-mesyacev-s-kartoy-transcard-chto-kroetsya-za-etim-obyavleniem/