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Известный казахстанский художник ушел из жизни в Караганде

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Казахстанский художник
Сейтмахан Калмаханов. Фото: ekaraganda.kz

Сегодня в возрасте 84 лет в Караганде ушел из жизни известный казахстанский мастер кисти, педагог и отец династии художников Сейтмахан Калмаханов, передает eKaraganda.kz.

Как сообщает издание, информацию о кончине художника подтвердили в областном музее Изобразительного искусства.

Сейтмахан Калмаханов родился в 1940 году. Он окончил художественное училище имени Н.В. Гоголя, высшее художественно-промышленное училище имени С. Строганова в Москве. Он был членом Союза художников СССР и членом правления Союза художников СССР, будучи главным художником карагандинских художественно-производственных мастерских и председателем Союза художников Караганды в 1978-1987 годах. 

Картина Сейтмахана Калмаханова
Фрагмент картины "Шахтерки Караганды". Фото: ekaraganda.kz

Свой творческий путь Сейтмахан Калмаханов начал как дизайнер интерьеров и экстерьеров, но так или иначе, на протяжении последних десятилетий он занимался живописью. Его интересовал исторический феномен предков, поэтому часто в его полотнах фигурирует изображение традиционного быта или ремесел, не утративших своего значения и сейчас.

В портретном жанре Сейтмахан Калмаханов предпочитал создание типического образа, отражающего особенности поколения или эпохи. И в итоге портреты его кисти обретали черты монументализации. Одновременно искусствоведы описывают его полотна как романтичные: в них заложена большая любовь к родной земле, к своему народу.

Картина Сейтмахана Калмаханова
Фрагмент картины "Поэт". Фото: ekaraganda.kz

"В областном музее Изобразительного искусства хранятся работы Сейтмахана Калмаханова, это воссозданные лица исторических легенд, рассуждения о тяготах войны, а также портреты выдающихся личностей. Созданные им образы неоспоримы и ложатся в сознание зрителя как нечто правдоподобное и достоверное", - отметила руководитель экскурсионно-массового отдела музея Снежана Черкаева.

Сейтмахан Калмаханович вместе со своей супругой Сауле вырастил троих замечательных сыновей. Мадихан Калмаханов пошел по стопам отца и стал художником. Буквально вчера, 7 ноября, его новая выставка открылась в карагандинском музее ИЗО.

В октябре стало известно о том, что в возрасте 77 лет скончался известный в Казахстане композитор Рамазан Елибаев. Он известен такими своими шлягерами из 80-х, как "Тұмарым", "Жаным-ау", "Көздер-ай".

Также недавно ушел из жизни известный государственный деятель Казахстана Кенжебек Укин. В первые годы обретения Казахстаном независимости он стал главой областной администрации (ныне должность называется "аким") Костанайской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185022-izvestnyy-kazahstanskiy-hudozhnik-ushel-iz-zhizni-v-karagande/

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