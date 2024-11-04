Неизвестный объект заметили в небе над областью Жетiсу (видео)

Жители Жаркента сняли в небе неизвестный горящий объект, который двигался с большой скоростью. Кадры с этим объектом распространили в социальных сетях.

Видео было опубликовано в Telegram-канале kris_p_almaty.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как некий объект летит по ночному небу, сгорая в атмосфере Земли. Отмечается, что данный объект запечатлели жители Жаркента.

Пользователи Сети посчитали, что в атмосфере сгорают обломки летательного аппарата.

"Либо мусор от Starlink, либо от китайского аппарата - 2-3 ноября вхождение в атмосферу некоторых аппаратов", "Возможно, это старый космический телескоп NEOWISE", "С МКС что-то спускают или мусор космический", - предположили комментаторы.

Напомним, что в ночь на 13 июня этого года жители Алматинской области стали свидетелями необычного явления - в небе пронеслось несколько светящихся объектов, похожих на метеориты.

Отметим, по данным из Большой советской энциклопедии, метеориты - это железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. Они представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.