Неизвестный объект заметили в небе над областью Жетiсу (видео)
Опубликовано:
Жители Жаркента сняли в небе неизвестный горящий объект, который двигался с большой скоростью. Кадры с этим объектом распространили в социальных сетях.
Видео было опубликовано в Telegram-канале kris_p_almaty.
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как некий объект летит по ночному небу, сгорая в атмосфере Земли. Отмечается, что данный объект запечатлели жители Жаркента.
Пользователи Сети посчитали, что в атмосфере сгорают обломки летательного аппарата.
"Либо мусор от Starlink, либо от китайского аппарата - 2-3 ноября вхождение в атмосферу некоторых аппаратов", "Возможно, это старый космический телескоп NEOWISE", "С МКС что-то спускают или мусор космический", - предположили комментаторы.
Напомним, что в ночь на 13 июня этого года жители Алматинской области стали свидетелями необычного явления - в небе пронеслось несколько светящихся объектов, похожих на метеориты.
Отметим, по данным из Большой советской энциклопедии, метеориты - это железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. Они представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182665-neizvestnyy-obekt-zametili-v-nebe-nad-oblastyu-zhetisu-video/