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"Требуют отставки": глава Минтруда прокомментировала спорную ситуацию с воинами-афганцами

Опубликовано:

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: gov.kz

Глава Минтруда на встрече с журналистами прокомментировала вопрос о том, действительно ли воинам-афганцам могут снизить размеры выплат из бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что сегодня воины-афганцы, в соответствии со статьей 194 Социального кодекса, получают выплату в размере 22 тыс. тенге или 6,19 МРП. А ветераны, которые служили на таджикско-афганской границе - 4,8 МРП или примерно 17 тыс. тенге.

"Когда я выступала на форуме (Союза ветеранов - прим. ред.), я говорила, что ветераны ВОВ у нас уходят, поэтому 1 категорию поднять и приравнять их туда, а этих ветеранов приравнять к категории участников боевых действий, и им повысить выплаты.

Я могу вам показать скан с исходным номером республиканкой бюджетной заявки. Ее я направляла в Минфин, и все категории расписала. И с этими размерами полностью. Потребность я сейчас не помню - порядка 44 млрд тенге нужно было, чтобы все это сделать", - отметила она.

Однако по словам министра, Минфин отклонил заявку ведомства.

"Я сказала: "Все, вопрос закрыт". И на ровном месте получила шквал реакции. Требуют отставки, я так понимаю. Я встречусь и проговорю. Они недопоняли, и им просто преподнесли так информацию. И моя задача - встретиться с ними и объяснить, показать им, что там ничего не изменено. И только размеры к повышению идут", - заявила Жакупова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181983-trebuyut-ostatki-glava-mintruda-prokommentirovala-spornuyu-situaciyu-s-voinami-afgancami/

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