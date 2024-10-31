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Часть улицы Сатпаева перекроют в Алматы в ближайшие выходные

Опубликовано:

Ярмарка
Ярмарка. Фото: акимат Алматы

Участок улицы Сатпаева будет закрыт в Алматы с вечера пятницы до вечера воскресенья в связи с проведением ярмарки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В акимате сообщили, что в предстоящие выходные, 2-3 ноября, с 08.00 до 17.00 часов в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. В ней примут участие производители и фермеры из Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

Отмечается, что на ярмарке будет представлена мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и многое другое.

Ярмарку разместят на участке улицы Сатпаева от улицы Уалиханова до проспекта Достык, из-за чего эта часть будет перекрыта с 1 ноября 20.00 часов до 3 ноября 20:00 часов.

В акимате просят водителей заранее корректировать свой маршрут.

Кроме того, на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.

Отметим, ранее сообщалось, что в Алматы зафиксируют цены на куриные яйца. Отмечается, что в торговых объектах по городу стоимость за одну штуку не превысит 58 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181374-chast-ulicy-satpaeva-perekroyut-v-almaty-v-blizhayshie-vyhodnye/

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