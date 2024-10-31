Жители села в ВКО заявили, что их дома может смыть Иртышом (видео)

В Восточном Казахстане жители села Прапорщиково вновь бьют тревогу и боятся, что поднявшаяся из-за обильных дождей вода в Иртыше смоет их дома, огороды и строения, передает телеканал "Астана".

В опасную зону попадают десять домов. Этой весной после паводков здесь размыло русло реки. У некоторых сельчан обрушились сараи. Под угрозой оказались и жилые дома. Сейчас вода снова подошла к берегу.

Здесь работает земснаряд, он убирает образовавшиеся на реке островки, из-за которых река поменяла русло и вплотную подошла к строениям. Местные жители просят строителей ускорить работы и закончить их до наступления холодов.

"Смывает у меня каждый год по 10 метров. У меня огород был 18 соток, ты ходил видел, что осталось у меня, еще за огородом стояли у нас заборы. За огородом было метров 10 до берега", - пожаловалась сельчанка Нина Ефимова.

Строители рассказали, чтобы закончить все работы в этом году, они заказали еще несколько земснарядов. Два должны прийти на днях. Их сразу запустят в фарватер Иртыша.

Работы позволят отвести воду от прибрежного села Прапорщиково и защитить десятки домов местных жителей от обрушения. А пока, чтобы не допустить ЧС, местные власти береговую линию оградили. И выставили пост спасателей.

"Самое главное — это берегоукрепительные работы, уже идут также дноглубительные работы русла Иртыша и срезка основного острова", - сообщил замакима Глубоковского района ВКО Аян Макиев.