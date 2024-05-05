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Постройки "сползают" в реку и уплывают на востоке Казахстана

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Склон у реки
Склон у реки. Фото: yk-news.kz

Жители одного из сел Восточно-Казахстанской области просят власти обратить внимание на их необычную проблему - здесь постройки съезжают в воду по склону, передает YK-news.kz.

Из-за весенних паводков и подъема уровня воды в реках проблема жителей села Прапорщиково обострилась.

Как пишет издание, река Иртыш ежегодно "отгрызает" куски грунта от глинистого яра, на который выходит часть приусадебных участков сельчан. В опасной близости от обрыва оказались и несколько опор линии электропередачи, стоящих на высоком берегу. 

Два года назад журналисты редакции запечатлели нависающий над обрывом уличный туалет, но он вместе с несколькими хозпостройками не выдержал натиска стихии, рухнул с обрыва и уплыл.  

"За неделю в воду у соседей уже упало шесть метров от огорода. Живу здесь уже три года, а мой сосед пять лет назад купил дом в кредит и платит его до сих пор, но у него практически полностью обрушился огород и до дома осталось всего 10 метров.

Мы эту тему поднимали неоднократно и нам обещали укрепить берег, но до сих пор этого не сделали. В этом году нам было ужасно страшно, Иртыш сильно поднялся. Старожилы сказали, что такое видят впервые!

Я живу на второй линии и даже мне было жутко, мы не спали ночами, а как же люди, которые живут над обрывом? Представьте, вы спите и слышите, как рядом с домом с грохотом обваливается земля! Сейчас, слава богу, вода спала… Хотя высоковольтные линии стоят на краю", - жалуются местные жители. 

По версии жителей, в 2018 году на данном участке велась добыча гравия, стояла баржа. Жители считают, что в связи с проведенными работами русло было изменено и после этого берег начал активно осыпаться. 

Аким Иртышского сельского округа Ерлан Жумагулов заявил, что сейчас угрозы жилым домам нет.

"Десять участков находились в зоне риска, вода приблизилась к огородам. Если вода близко подойдет к постройкам, то мы можем переселить жителей в дома, построенные по программе "Одноэтажный восток" в Глубоком.

В понедельник я планирую провести анкетирование среди жителей этих домов, сделать подворовой обход, чтобы выяснить, кто из них согласен на переселение. В настоящее время работы по берегоукреплению провести невозможно, уровень воды в Иртыше большой.

Как только вода спадет, мы привезем специальную технику и будем проводить работы по углублению и берегоукреплению", - заверил аким.

По словам акима, действительно проблема с обрушением берега началась несколько лет назад. В половодье значительно увеличивается уровень воды в Иртыше, однако заключение о причинах разрушения береговой линии должны дать специалисты. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096435-postroyki-spolzayut-v-reku-i-uplyvayut-na-vostoke-kazahstana/

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