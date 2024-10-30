Жители Актобе недовольны демонтажем бетонных блоков во дворах (видео)

В Актобе во дворе дома на улице Турмагамбетова демонтировали бетонные блоки, что вызвало недовольство жителей из-за сквозного движения транспорта, передает "Диапазон".

30 октября бетонные блоки демонтировали во дворе многоэтажки номер 30 на Турмагамбетова в районе Шанхая. Действия сотрудников ДЧС вызвали недовольство жильцов.

По их словам, они вынуждены огородиться: двор сквозной, по нему носятся машины, мотоциклы и продуктовые "ГАЗели".

"Заблоченных" дворов, по данным ДЧС, в Актобе порядка 40.

В 10 преграды для пожарных убрали. По остальным работа продолжается. Жильцам для безопасности предлагают вместо блоков поставить шлагбаумы. Это обойдется им примерно в 350 тысяч тенге.

"Все машины ездят через наш двор, одну женщину сбили тут. Дети не могут во двор выйти, поэтому мы поставили блоки", - отметил житель дома Сандыбек Тлеубаев.

Другая жительница Валентина Зубенко также недовольна действиями сотрудников ДЧС.

"Если запрещают ставить блоки, пусть полиция за порядком следит. Участкового мы не знаем. Все машины ездят через наш двор. Рядом магазин, там ужас сколько машин собирается. Если надо ставить шлагбаум, будем складываться, а что делать", - рассказала она.

Замруководителя ДЧС региона Айбат Жанабергенов напомнил, что заграждения во дворах мешают экстренным службам выполнять свои задачи.

"В этом году по области произошло 409 пожаров, в них погибли 11 человек, 9 пострадали. Для спасения людей, тушения огня важна каждая секунда, но бывает так, что пожарные теряют время из-за устроенных во дворах преград, поэтому мы их убираем, работаем совместно с акиматом и полицейскими. Недавно был вызов на ул. Бр. Жубановых, и пожарные потеряли время из-за бетонного блока во дворе", - рассказал Айбат Жанабергенов.

Жителям советуют устанавливать шлагбаумы.

"В районе Батыса жители ставят шлагбаумы, у каждого есть пульт, и они могут их открывать", - говорит Айбат Жанабергенов.

По его словам, ревизии будут и дальше. Информация о "заблоченных" дворах также поступает от начальников караула после пожара, если были проблемы с проездом преград. Жители, как правило, не соглашаются. Но их знакомят с правилами пожарной безопасности, проводят разъяснения. Некоторые КСК блоки убирают сами. Тем, кто продолжает нарушать, грозит штраф размером в 60 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в Астане наказали водителя автомобиля, который сломал шлагбаум, установленный на территории жилого комплекса. По факту умышленного повреждения имущества 33-летний водитель привлечен к ответственности в виде штрафа в 15 МРП (55,3 тыс. тенге).

Также в Актобе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары. По проспекту Абулхаир хана (начиная от улицы Г. Жубановой) уже убирают старую брусчатку, также старый тротуар убрали и на улице Пацаева, начиная с улицы Маресьева. На пересечении с проспектом Абая работы уже идут полным ходом. Обещают закончить укладку в этом году.