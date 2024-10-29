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Труженикам тыла отменили выплаты на коммунальные услуги в Актобе

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Банкноты и монеты лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выплаты по коммунальным услугам для тружеников тыла в Актобе были отменены решением маслихата. Вместо них теперь предусмотрена единовременная выплата, приуроченная к 9 Мая, передает "Диапазон".

87-летний труженик тыла Мусабек Омаров из Актобе обратился с вопросом о причинах прекращения выплат за тепло, которые предоставлялись ранее.

"По решению маслихата нам ежегодно в течение 7 месяцев давали дотации, оплачивали за тепло. В этом году деньги не поступили. Обращался в собес, там объяснили, что их выдали к 9 Мая. Но это не жилищные дотации. Почему их нет?" - задался вопросом Мусабек Омаров.

В городском отделе занятости и соцпрограмм подчеркнули, что маслихат изменил порядок предоставления социальной помощи.

"Решением маслихата Актобе № 55 от 20.07.2023 г. внесены изменения в решение городского маслихата от 23.11. 2016 года № 114 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Актобе", которым выплаты по коммунальным услугам отменены, соответственно, увеличена сумма выплат, приуроченных к 9 Мая", - пояснила руководитель ведомства Макпал Турмагамбетова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане планируется изменить механизм назначения АСП. При нем будет учитываться не только среднедушевой доход семьи, но и ее расходы. Ожидается, что таким образом можно будет назначать адресную социальную помощь только действительно нуждающимся гражданам.

При этом, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, назначение АСП интегрируется в Цифровую карту семьи, а также в системы государственных и негосударственных организаций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179919-truzhenikam-tyla-otmenili-vyplaty-na-kommunalnye-uslugi-v-aktobe/

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