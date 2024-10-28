Новые правила по проверке документов могут заработать в аэропортах и на вокзалах Казахстана

Электронные документы можно будет предъявлять казахстанцам на вокзалах и аэропортах в ряде случаев. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Соответствующие изменения предлагается внести в приказ и. о. министра индустрии и инфраструктурного развития от 27 мая 2022 года № 301 "Об утверждении правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа".

Так, работникам объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов, аэродромов, аэропортов и др.) можно будет предъявлять документы, удостоверяющие личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей (при объявлении высокого ("оранжевого") и критического ("красного") уровня угрозы).

В прежней редакции упоминания про электронные документы не было.

Публичное обсуждение проекта продлится до 11 ноября.

Отметим, согласно порядку проведения досмотра, при отсутствии угроз террористической опасности и (или) если объявлен умеренный ("желтый") уровень угрозы, производится выборочный досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

При объявлении высокого ("оранжевого") и (или) критического ("красного") уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи, находящиеся при них, в том числе ручная кладь и багаж.

Досмотр пассажиров посетителей с ограниченными возможностями (лица с инвалидностью) осуществляется вне очереди.