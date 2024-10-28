Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые правила по проверке документов могут заработать в аэропортах и на вокзалах Казахстана

Опубликовано:

Мужчина в аэропорту
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

Электронные документы можно будет предъявлять казахстанцам на вокзалах и аэропортах в ряде случаев. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Соответствующие изменения предлагается внести в приказ и. о. министра индустрии и инфраструктурного развития от 27 мая 2022 года № 301 "Об утверждении правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа".

Так, работникам объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов, аэродромов, аэропортов и др.) можно будет предъявлять документы, удостоверяющие личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей (при объявлении высокого ("оранжевого") и критического ("красного") уровня угрозы).

В прежней редакции упоминания про электронные документы не было.

Публичное обсуждение проекта продлится до 11 ноября.

Отметим, согласно порядку проведения досмотра, при отсутствии угроз террористической опасности и (или) если объявлен умеренный ("желтый") уровень угрозы, производится выборочный досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

При объявлении высокого ("оранжевого") и (или) критического ("красного") уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи, находящиеся при них, в том числе ручная кладь и багаж.

Досмотр пассажиров посетителей с ограниченными возможностями (лица с инвалидностью) осуществляется вне очереди.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179664-novye-pravila-po-proverke-dokumentov-hotyat-vvesti-v-aeroportah-i-vokzalah-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie