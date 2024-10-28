Откуда в Казахстан приезжает больше всего трудовых мигрантов

Более 13,7 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане на 1 октября 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минтруда и соцзащиты населения.

Как отметили в ведомстве среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 548 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 503 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория), однако основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 4 874 и 861 человек соответственно.

Помимо этого на сезонные работы привлечены 1 586 человек, а в рамках корпоративного перевода - 3 335 человек.

Подчеркивается, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1 799 работодателей, использующих ИРС - на них работают более 390,2 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства - 5 144 человек;

сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1 638 человек;

административное и вспомогательное обслуживание - 1 439 человек;

обрабатывающей промышленности - 1 376 человек;

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 344 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай - 4 600 человек;

Узбекистан - 1 698 человек;

Турция - 1 145 человек;

Индия - 1 101 человек.

На официальном сайте Минтруда РК говорится, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей.

В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

Кроме того, на 2024 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.