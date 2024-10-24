Хирург из Алматы спас пассажира во время полета

Заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По словам хирурга, сразу после взлета рейса "Уральск - Алматы" стало плохо одному из пассажиров.

"Услышав объявление, "есть ли кто-то из медиков в салоне, которые могут помочь?", через секунд 10-15 я уже был возле нуждавшегося в медпомощи пассажира. Как оказалось, мужчина кратковременно потерял сознание, упал, ударился очень сильно головой. К моему приходу он уже пришел в себя. Что меня обрадовало - это то, что бортпроводницы этого пассажирского авиасудна очень оперативно среагировали: принесли электрошокер, аптечку со всеми медикаментами", - отметил врач.

Сахипов оценил ситуацию - отметил, что пульс был в норме, ритм был правильным, гемодинамика не страдала, уже в сознании, но немного оглушенном.

В реанимации пассажир не нуждался.

"Оказалось, что перед падением и потерей сознания мужчину очень сильно тошнило. Он рассказал, что буквально перед вылетом поел рыбу. Его состояние было очень похоже на отравление - пищевую токсикоинфекцию. Я с ним где-то час позанимался. После того как его вырвало, ему стало лучше - тошнота отпустила. Я несколько раз проверял его пульс, чтобы убедиться, что состояние контролируемое", - рассказал хирург.

Перед посадкой медик еще раз проверил "пациента".

Отметим, в марте прошлого года произошла похожая история - врач клинической больницы №4 Алматы спас пассажирку авиарейса. Пожилой женщине стало плохо на борту самолета.

Казахстанские туристы возвращались из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Алматы, а на втором часу полета 72-летней пассажирке потребовалась помощь врача.

На призыв стюардов о помощи отозвался врач Нуржан Ажибеков и еще три студента медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.

К счастью, на борту самолета было все необходимое, чтобы поддерживать пациентку в стабильном состоянии.