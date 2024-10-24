Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хирург из Алматы спас пассажира во время полета

Опубликовано:

Люди в салоне самолета
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По словам хирурга, сразу после взлета рейса "Уральск - Алматы" стало плохо одному из пассажиров.

"Услышав объявление, "есть ли кто-то из медиков в салоне, которые могут помочь?", через секунд 10-15 я уже был возле нуждавшегося в медпомощи пассажира. Как оказалось, мужчина кратковременно потерял сознание, упал, ударился очень сильно головой. К моему приходу он уже пришел в себя. Что меня обрадовало - это то, что бортпроводницы этого пассажирского авиасудна очень оперативно среагировали: принесли электрошокер, аптечку со всеми медикаментами", - отметил врач.

Сахипов оценил ситуацию - отметил, что пульс был в норме, ритм был правильным, гемодинамика не страдала, уже в сознании, но немного оглушенном.

В реанимации пассажир не нуждался.

"Оказалось, что перед падением и потерей сознания мужчину очень сильно тошнило. Он рассказал, что буквально перед вылетом поел рыбу. Его состояние было очень похоже на отравление - пищевую токсикоинфекцию. Я с ним где-то час позанимался. После того как его вырвало, ему стало лучше - тошнота отпустила. Я несколько раз проверял его пульс, чтобы убедиться, что состояние контролируемое", - рассказал хирург.

Перед посадкой медик еще раз проверил "пациента".

Отметим, в марте прошлого года произошла похожая история - врач клинической больницы №4 Алматы спас пассажирку авиарейса. Пожилой женщине стало плохо на борту самолета.

Казахстанские туристы возвращались из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Алматы, а на втором часу полета 72-летней пассажирке потребовалась помощь врача.

На призыв стюардов о помощи отозвался врач Нуржан Ажибеков и еще три студента медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.

К счастью, на борту самолета было все необходимое, чтобы поддерживать пациентку в стабильном состоянии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178381-hirurg-iz-almaty-spas-passazhira-vo-vremya-poleta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie