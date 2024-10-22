Токаев посетил праздничный концерт, посвященный Дню Республики (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Дорогая Родина – Казахстан", посвященный Дню Республики, в театре "Астана Опера", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Дорогая Родина – Казахстан", посвященный Дню Республики.

На торжественном вечере, прошедшем в театре "Астана Опера", выступили известные деятели культуры нашей страны и различные творческие коллективы.

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Концерт "Дорогая Родина – Казахстан". Фото: Акорда

Добавим, также сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека и озвучил ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Что касается культурного досуга, напомним, ранее в октябре Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане. Президенты посетили торжественный концерт, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева.

Добавим, День Республики отмечается в Казахстане 25 октября. В Законе "О праздниках в РК" это единственное событие, которое имеет статус национального праздника.

Дата праздника привязана к значительному историческому факту: 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята "Декларация о государственном суверенитете КазССР". Это произошло на фоне кризиса и распада СССР, когда начался "парад суверенитетов" советских республик.

Декларация 25 октября 1990 года провозгласила суверенитет Казахстана и основы его существования как независимого государства.

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