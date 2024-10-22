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Проблему трехсменных и аварийных школ решат за два года в Актюбинской области

Опубликовано:

Школа
Школа. Кадр из видео: 24.kz

В Актюбинской области планируют решить проблему трехсменных и аварийных школ. В течение двух лет будет построено 39 учебных заведений, половина из которых - в рамках нацпроекта, передает 24.kz.

Учебное заведение в жилом массиве Акжар-2 возвели в рамках проекта "Комфортная школа". Строительство практически завершено, остались последние штрихи. Учиться в две смены здесь смогут 600 школьников. У входа в двухэтажное здание предусмотрены пандусы, а внутри лифт для детей с инвалидностью.

"Отделочные работы практически произвели на 90%, сейчас идет наружное благоустройство, тротуарная плитка, асфальтирование, коммуникации подведены, осталось подключение", - отметил руководитель проектов строительной компании Евгений Львов.

Помимо этого, к средней школе № 49 возвели пристройку. Через пару недель в помещении уже будут проводить занятия. Здесь созданы все условия для комфортного обучения.

"Здесь полностью хватает на 2 смены. Здесь предусмотрены модификационные кабинеты биологии, химии, физики, НВП, также мастерская для мальчиков и девочек. Предусмотрены футбольное, баскетбольное поле", - рассказала директор средней школы № 49 Асылай Абжанова.

Всего в регионе четыре аварийные и три школы с трехсменным обучением. В акимате добавили, что проблему намерены решить в течение двух лет.

"В двух школах трехсменное обучение ликвидируем в этом году, еще в одной на следующий год. То же самое и с аварийными школами. Что касается дефицита ученических мест, то таких учебных заведений в области 18. Эту проблему будем решать также за счет открытия новых объектов образования. В течение двух лет в области планируют построить 39 учреждений образования. 12 из них сдадут в эксплуатацию в этом году", - резюмировал заместитель руководителя Управления образования Актюбинской области Артур Ауезов.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца 2024 года в городе откроются еще 9 новых школ. Они позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены и решить вопрос трехсменного обучения в 4-х школах, переуплотненного режима обучения - в 3-х школах.

А родители учащихся одной из школ Актау пожаловались, что учеников второй смены запускают в школу лишь за пять минут до урока, из-за чего перед входом образовывается столпотворение. В городском отделе образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Несмотря на то, что родители настаивают на том, что подобное происходит ежедневно, в администрации школы заявили, что инцидент носил разовый характер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177285-problemu-trehsmennyh-i-avariynyh-shkol-reshat-za-dva-goda-v-aktyubinskoy-oblasti/

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