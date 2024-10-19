Несколько автобусов изменили маршруты до 31 октября в Алматы

В Алматы четыре автобуса изменили свои маршруты до конца этого месяца. Изменения связаны со строительными работами, передает NUR.KZ со ссылкой на Транспортный Холдинг Алматы.

Отмечается, что в связи с проведением строительно-монтажных работ на канализационных сетях по улице Шаляпина, от улицы Яссауи до улицы Момышулы, с 06:00 19 октября до 06:00 31 октября временно изменятся схемы движения маршрутов № 4,15,137, 226.

Как изменятся маршруты:

№4 в северном направлении: улица Ашимова – улица Шаляпина – проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме. В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая – разворот на лицей Яссауи – улица Шаляпина, далее по схеме.

в северном направлении: улица Ашимова – улица Шаляпина – проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме. В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая – разворот на лицей Яссауи – улица Шаляпина, далее по схеме. №15 в восточном направлении: улица Ашимова – улица Шаляпина – улица Яссауи – проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме. В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая – разворот за улицей Яссауи – улица Шаляпина, далее по схеме.

в восточном направлении: улица Ашимова – улица Шаляпина – улица Яссауи – проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме. В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая – разворот за улицей Яссауи – улица Шаляпина, далее по схеме. №137 в северном направлении: улица Ашимова – улица Яссауи – проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме. В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая – разворот за улицей Яссауи – улица Шаляпина, далее по схеме.

в северном направлении: улица Ашимова – улица Яссауи – проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме. В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая – разворот за улицей Яссауи – улица Шаляпина, далее по схеме. №226 в восточном направлении – без изменений, в обратном направлении: проспект Абая – улица Саина – улица Жандосова, далее по схеме.

Ранее мы писали об ограничении движения на участке от Яссауи до Момышулы на улице Шаляпина. Запланировано проведения строительно-монтажных работ по врезке в существующий колодец канализационных сетей по ул. Шаляпина.