Скончалась известная казахстанская актриса Баян Имашева
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Ушла из жизни актриса Баян Имашева, об этом сообщили на странице Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова в Instagram, передает NUR.KZ.
В размещенном посте написано, что ушла из жизни заслуженный деятель Казахстана и артистка театра Баян Имашева.
Как отмечают коллеги, на счету артистки - более ста ролей. Ее отличали целеустремленность, индивидуальность, преданность театру, искусству.
"Вклад актрисы в казахский театр, кино, культуру неоценим", - отмечается в посте.
На сайте театра указано, что Баян Имашева родилась в 1941 году в Южно-Казахстанской области. Она выпускница студии при Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, куда была принята в 1964 году.
В 1998 году ей было присвоено звание "Заслуженной артистки РК". Также она была награждена медалью "25 лет независимости РК" в 2016 году.
Помимо многочисленных ролей в театре, она известна работами в кинематографе. Она снималась в таких фильмах, как "Путь жизни", "Кочевники", "Не потерянная надежда" и нескольких сериалах.
Напомним, в сентябре текущего года ушла из жизни казахстанская актриса Куляш Кажигалиева. Она была известна по фильму "Менің атым Қожа" в роли Жанар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175144-skonchalas-izvestnaya-kazahstanskaya-aktrisa-bayan-imasheva/
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