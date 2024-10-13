Двух пропавших девочек из детского дома искала полиция в Павлодарской области
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Вчера в Павлодарской области пропали две несовершеннолетние воспитанницы детского дома. Было начато досудебное расследование, позже девочек нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
Сообщение о том, что девочек разыскивают, появилась в Instagram-профиле ДП Павлодарской области.
"В связи с безвестным исчезновением двух несовершеннолетних в селе Шакат начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления их местонахождения. Все доступные ресурсы и весь личный состав полиции мобилизованы для проведения поисков", - сообщали в полиции.
Через несколько часов полицейские рассказали, что девочек нашли. Однако другие подробности не разглашаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173563-dvuh-propavshih-devochek-iz-detskogo-doma-iskala-policiya-v-pavlodarskoy-oblasti/
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