Двух пропавших девочек из детского дома искала полиция в Павлодарской области

Вчера в Павлодарской области пропали две несовершеннолетние воспитанницы детского дома. Было начато досудебное расследование, позже девочек нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Сообщение о том, что девочек разыскивают, появилась в Instagram-профиле ДП Павлодарской области.

"В связи с безвестным исчезновением двух несовершеннолетних в селе Шакат начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления их местонахождения. Все доступные ресурсы и весь личный состав полиции мобилизованы для проведения поисков", - сообщали в полиции.

Через несколько часов полицейские рассказали, что девочек нашли. Однако другие подробности не разглашаются.