Житель Темиртау без руки подал в суд на чиновников и проиграл

Жителю Темиртау отказали в иске против отдела занятости и социальных программ о признании незаконным бездействия в обеспечении его модульным протезом кисти руки, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как говорится в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, судом был рассмотрен административный иск гражданина, который утверждал, что ответчик не обеспечил его протезом кисти по новой технологии, не предоставил услугу "Оформление документов на обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью" и нарушил порядок обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью.

В отзыве ответчик указал, что истец не представил техническую спецификацию протеза кисти по новой технологии (модульный). В связи с этим у протезных центров Казахстана были запрошены три ценовых предложения.

9 октября 2023 года отделом была объявлена закупка способом запроса ценовых предложений, так как гарантированных цен на протезы кисти рук не предусмотрено.

16 октября по итогам закупки победителем признано ООИ "Көгершін", с которым 26 октября был заключен договор на обеспечение мужчины протезом кисти по новой технологии.

7 ноября договор расторгнут в связи с неявкой истца на протезирование.

19 февраля 2024 года по итогам проведения государственной закупки заключен договор № 21 на изготовление кисти по новой технологии с ОО "Организация инвалидов "Центр помощи людям с инвалидностью". Договор на стадии расторжения в связи с неявкой истца на протезирование.

20 сентября ответчик вновь объявил государственную закупку. Был направлен договор в АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" для подписания.

Решением СМАС от 10 октября 2024 года в иске отказано. В суде отметили, что ответчиком неоднократно до подачи административного иска были проведены государственные закупки, тем самым им совершались необходимые действия, связанные с приобретением для истца протеза кисти руки.

Решение не вступило в законную силу.

В Казахстане на государственном уровне реализуется ряд программ, направленных на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Например, в рамках дорожной карты планируется адаптировать свыше 35 тыс. объектов. Каждый год приспособлению предназначены 20% объектов. Сегодня по Казахстану полностью адаптированы более 17 тыс. объектов.

Помимо этого, Казахстан продолжает стремительно развиваться в плане поддержки предпринимательской активности, и одним из приоритетных направлений становится создание условий для людей с инвалидностью, которые желают начать свой бизнес.