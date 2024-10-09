Сразу трое депутатов от Уральска покинули маслихат

В Уральске трое народных избранников досрочно прекратили свои полномочия. Теперь горожанам предстоит выбрать на их место других представителей, передает "Уральская неделя".

По информации издания, в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы ЗКО из депутатского корпуса Уральска вышли Олег Офицеров (избирательный округ №11), Айнаш Кубайдуллина (избирательный округ №16), и Алихан Жумашев (избирательный округ №23).

Перевыборы депутатов маслихата города в вышеуказанных округах пройдут 8 декабря 2024 года, рассказал изданию председатель городской избирательной комиссии Мухтар Давлетжанов.

Добавим, согласно информации на официальном сайте одного из казахстанских маслихатов, местный представительный орган (маслихат) - это выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с законодательством РК определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление.

В пределах своей компетенции маслихат утверждает планы, экономические и социальные программы развития соответствующей территории, местный бюджет и отчеты об их исполнении, контролирует их исполнение, решает, отнесенные к их ведению, вопросы местного административно-территориального устройства, осуществляет регулирование земельных отношений в соответствии с земельным законодательством РК, содействует исполнению гражданами и организациями норм Конституции РК, законов, актов президента РК, нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов.

Основной формой деятельности маслихата является сессия маслихата, на которой решаются вопросы, отнесенные к ее ведению законами.