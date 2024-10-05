День учителя отмечают в Казахстане

Сегодня, 5 октября, в Казахстане отмечают профессиональный праздник всех работников сферы образования - День учителя. Эта дата стала постоянной с 2023 года, передает NUR.KZ.

День учителя в Казахстане, как и во многих других странах, отмечают осенью, вскоре после начала учебного года. В нашей стране этот день считается профессиональным праздником и входит в список праздничных дат.

Традиционно праздновали его в первое воскресенье октября. Между тем Всемирный День учителя отмечают 5 октября. Поэтому в 2023 году в Казахстане решили синхронизировать праздник со Всемирным днем учителей. С этого времени в республике появилась постоянная дата празднования - 5 октября.

Министр культуры и информации Аида Балаева сегодня поздравила педагогов.

"Наша память хранит то, что особенно дорого сердцу. Для многих из нас самые яркие воспоминания связаны со школьными годами. Это бесценное время, когда мы открывали мир, учились справляться с первыми неудачами и добивались побед над своими страхами. На этом важном этапе нашего становления колоссальную роль играли наши учителя", - отметила министр.

По словам Аиды Балаевой, она выросла в семье учителей и прекрасно знает, какой это труд учить и вдохновлять детей.

Глава ведомства отметила, что система образования выполняет особую миссию в формировании личности и раскрытии внутреннего потенциала каждого ребенка.

"Я хочу поздравить всех наших педагогов с этим важным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и благодарных учеников. Вы на передовой в построении нового общества, ваша работа бесценна для будущего нашей страны", - заключила министр.