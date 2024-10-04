О международных угрозах Казахстану и странам СНГ рассказал глава КНБ

На 55-м заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ глава казахстанского КНБ рассказал о возможных угрозах странам содружества, передает корреспондент NUR.KZ.

"В регионе и в мире произошли события, которые оказывают заметное влияние на оперативную обстановку в наших странах. На первом плане остаются комплекс задач, связанных с эффективным противодействием терроризму. Подпольная деятельность филиала ДАИШ "Вилаят Хорасан" по-прежнему представляет повышенную угрозу государствам содружества.

Недавние теракты демонстрируют, что эта группировка стремится увеличить свой потенциал и сохранить свою международную направленность. Кроме того, нарастают угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия. Нуждается в нашем пристальном внимании ситуация с наркотрафиком, в особенности, распространение так называемой синтетики.

Усиление разноплановых вызовов требует от нас активизации сотрудничества в рамках СОРБ. Спецслужбы стран СНГ обладают богатым опытом в области обеспечения безопасности и борьбы с различными угрозами. Этот опыт должен быть эффективно использован в рамках нашего многостороннего сотрудничества", - заявил председатель КНБ Ермек Сагимбаев.

Сагимбаев добавил, что на проходящем в Астане 55-м заседании СОРБ СНГ страны обсудят данным вызовы, а также выработают решения в интересах обеспечения безопасности в СНГ.

Наказание за пропаганду терроризма в Казахстане

Согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.