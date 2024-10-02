Архив президента Казахстана полностью переедет в Астану

Архив президента Казахстана переедет из Алматы в Астану. Соответствующий указ был подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА "Казинформ".

Передислокация республиканского государственного учреждения "Архив президента Республики Казахстан" должна завершиться до 1 марта следующего года.

Помимо этого, согласно указу, штатная численность учреждения увеличится со 108 до 168 человек.

По информации на официальном сайте госучреждения, Архив президента Республики Казахстан хранит документы политической истории страны, начиная с 1918 года. Исполняет социально-правовые и тематические запросы физических и юридических лиц, обеспечивает доступ к своим фондам через читальный зал.