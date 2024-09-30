"Не ожидала такой дерзости": павильон Казахстана на Венецианской биеннале восхитил Собчак (видео)
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Российская журналистка Ксения Собчак восхитилась павильоном Казахстана на Венецианской биеннале. Видео Собчак поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Журналистка опубликовала видеоролик, посвященный павильону Казахстана.
"Искусство говорит на всех языках мира. И вот Казахстан на Венецианской биеннале, да-да, именно Казахстан, с его потрясающим павильоном, говорил очень смело, провокационно. Вот от кого, а от них я не ожидала такой дерзости и одновременно утонченности в сочетании!
Они взяли древнюю легенду о мифической земле Jerūiyq и превратили ее в нечто невероятное: на стыке времен, поколений и технологий", - подписала ролик Ксения Собчак.
Она отметила, что испытала настоящий культурный шок в хорошем смысле этого слова.
"Очередное доказательство того, что мир искусства не знает границ и всегда можно ожидать чего-то невероятного, даже от тех, кого не привыкли видеть на первой линии мирового арта.
Казахстану удалось найти свое место в этом огромном глобальном диалоге, и это стоит увидеть. Казахстан – Браво!" – добавила журналистка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167377-ne-ozhidala-takoy-derzosti-pavilon-kazahstana-na-venecianskoy-biennale-voshitil-sobchak-video/
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