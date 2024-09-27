Водитель из Баянаула отсидел 15 суток и получил более миллиона тенге

Жителя Павлодарской области обвиняли в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, но он смог доказать, что не употреблял запрещенных веществ, передает Pavlodarnews.kz.

Случай произошел 23 ноября прошлого года в селе Баянаул. Около 10.30 уставший местный житель за рулем "ВАЗ-2108" возвращался с работы после ночной смены по улице Сатпаева. В какой-то момент он вынужден был припарковаться у обочины дороги из-за поломки своей машины.

Именно в этот момент его заметили полицейские. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет договора об обязательном страховании.

Составляя административный протокол, полицейские заподозрили, что автолюбитель находится в состоянии наркотического опьянения, глаза у него были покрасневшие. Мужчина пояснил, что на рабочем месте находится в прокуренном, задымленном помещении.

Он поехал на медосвидетельствование, так как, по его словам, не употребляет наркотики. Трижды экспресс-тестирование показывало одну окрашенную полностью полоску, а вторую наполовину.

По объяснениям фельдшера, для положительного результата тест должен показывать только одну окрашенную полоску.

Административное дело в тот же день попало в районный суд, который своим постановлением признал баянаульца виновным по ч.1 ст.608 КоАП РК. Наказанием стал арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет.

Проведя в заключении две недели, не признавший свою вину автолюбитель обратился с апелляционной жалобой в областной суд, настаивая, что никогда не употреблял наркотики.

Суд запросил записи с видеожетона сотрудника полиции и хранящиеся в Баянаульской райбольнице три экспресс-теста для определения в моче наркотических средств. Изучивший их врач-нарколог областного центра психического здоровья заявил, что результат всех трех тестов необходимо интерпретировать как отрицательный, то есть сельчанин был трезв.

Из постановления облсуда следует, что не подтвердилась сделанная фельдшером в день задержания мужчины запись, где он якобы признает, что употреблял алкоголь или другие психоактивные вещества накануне освидетельствования.

Видеожетон подтвердил, что водитель неоднократно и категорически отрицал употребление наркотиков как во время задержания, так и во время освидетельствования.

Кроме того, на видеозаписи видно, что мужчина был не согласен с выставленным диагнозом, настойчиво предлагал провести освидетельствование другим путем - сдать кровь и мочу или "выехать с полицейскими в любое другое учреждение для установления достоверного результата". Однако в нарушение прав задержанного этого сделано не было.

В итоге постановление Баянаульского райсуда отменили, а производство по делу об административном правонарушении в отношении сельчанина прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

По результатам рассмотрения жалобы апелляционная инстанция, изучив все обстоятельства, постановление суда первой инстанции отменила, а производство по делу прекратила в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

За автолюбителем признали право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к административной ответственности. Баянаульцу возместят моральный вред и материальный ущерб - 1,2 млн тенге. Иск предъявлен Министерству финансов РК как представителю государственной казны.

Постановление Павлодарского областного суда вступило в законную силу.

Ранее жительницу Актобе обвинили в аварии, в которой погибли ее трое детей. Казахстанке удалось доказать свою невиновность. Она потребовала компенсации морального вреда. За это суд взыскал в ее пользу 2 млн, а также 1,3 млн тенге за убытки, связанные с оплатой услуг адвоката.

Также в Актобе водитель не смог сходить в туалет для анализов и получил 25 суток ареста. Позже он доказал свою невиновность и потребовал от государства 2 млн тенге за незаконное привлечение к административной ответственности. Суд удовлетворил иск частично: мужчине должны выплатить 500 тыс. тенге.