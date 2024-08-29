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Эзотерика

Казахстанку обвинили в ДТП, в котором погибли трое ее детей

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Женщина управляет автомобилем
Девушка за рулем. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительницу Актобе обвинили в аварии, в которой погибли ее дети. Казахстанке удалось доказать свою невиновность и она потребовала возмещения ущерба, передает "Мой город".

Как пишет издание, ранее приговором Айтекебийского районного суда женщину оправдали и за ней было признано право на реабилитацию и возмещение вреда.

"В рамках уголовного дела женщине предъявили обвинение в том, что она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой машиной. В результате столкновения пассажиры, находящиеся в автомашине скончались.

Суд признал женщину невиновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Во время следствия и суда она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе суда №3. 

Суд, учитывая, что истец была ограничена в свободе передвижения, степень полученных нравственных страданий, так как она в случившемся ДТП потеряла свою семью, в том числе троих несовершеннолетних детей, взыскал в ее пользу два миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда, а также убытки, связанные с оплатой услуг адвоката в рамках уголовного процесса в размере 1,3 миллиона тенге.

Решение суда в законную силу не вступило.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2154694-kazahstanku-obvinili-v-dtp-v-kotorom-pogibli-troe-ee-detey/

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