Казахстанку обвинили в ДТП, в котором погибли трое ее детей
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Жительницу Актобе обвинили в аварии, в которой погибли ее дети. Казахстанке удалось доказать свою невиновность и она потребовала возмещения ущерба, передает "Мой город".
Как пишет издание, ранее приговором Айтекебийского районного суда женщину оправдали и за ней было признано право на реабилитацию и возмещение вреда.
"В рамках уголовного дела женщине предъявили обвинение в том, что она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой машиной. В результате столкновения пассажиры, находящиеся в автомашине скончались.
Суд признал женщину невиновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Во время следствия и суда она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе суда №3.
Суд, учитывая, что истец была ограничена в свободе передвижения, степень полученных нравственных страданий, так как она в случившемся ДТП потеряла свою семью, в том числе троих несовершеннолетних детей, взыскал в ее пользу два миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда, а также убытки, связанные с оплатой услуг адвоката в рамках уголовного процесса в размере 1,3 миллиона тенге.
Решение суда в законную силу не вступило.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2154694-kazahstanku-obvinili-v-dtp-v-kotorom-pogibli-troe-ee-detey/