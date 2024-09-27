Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Станьте волшебниками": казахстанка просит помощи в лечении сына от рака крови

Опубликовано:

Мальчик лежит на кровати в больнице
Артем. Фото: из личного архива

Семилетний Артем из Усть-Каменогорска столкнулся с серьезной опасной болезнью - острым лимфобластным лейкозом, передает корреспондент NUR.KZ.

Артем родился на 33 неделе беременности с весом в 1950 грамм, но, тем не менее, мальчик рос здоровым ребенком. Однако в семь лет ему поставили страшный диагноз - рак крови.

"Сначала Артема лечили от гнойной ангины, затем - от энтеровирусной инфекции в инфекционной больнице Усть-Каменогорска, в которой малыш лежал три дня с высочайшей температурой", - говорит мама мальчика, Анастасия Жжонова.

Женщина переживала за сына, который находился в больнице один. Между тем, лечащий врач сообщила ей, что у ребенка начали падать лейкоциты в крови, а значит, надо отменить все препараты и просто наблюдать два дня.

Показатели крови все еще были низкими, а потому Артема перевели в реанимацию. Ему сделали переливание крови и тромбомассы, а также капельницы. После этого ребенка перевели в ЦМИР Усть-Каменогорска и провели ему экстренную пункцию.

Однако анализ, говорит мама, провести не смогли из-за свернувшейся крови, но на следующий день сделали пункцию еще раз. Анализ показал - у ребенка рак крови.

Санавиацией его перевезли в Астану, однако родители, боясь за жизнь сына, решили обратиться в турецкую клинику, которая согласилась принять мальчика. Однако клиника выставила за лечение непосильный для семьи счет - 109 500 долларов.

"Мы и наши родственники вложили все деньги, что имелись в запасе, мы выставили машину на продажу, но этого хватило лишь на часть диагностики. Благодаря неравнодушным людям, нам удалось собрать сумму, нужную для диагностики и 1 курс химиотерапии - и вот мы в Турции, уже прошли обследование, но на остальной курс лечения финансов просто нет.

К тому же периодически требуются дополнительные лекарства, тем самым счет постоянно увеличивается. Каждый раз, когда приходит врач, я переживаю, что нужно дополнительно что-то купить, а денег не будет. Очень страшно, что мы можем не успеть.

Я молю вас о помощи, пожалуйста, дайте шанс на жизнь нашему малышу, он очень старается быть смелым и сильным и ему очень хочется бегать, играть со своими друзьями и познавать этот прекрасный мир. Пожалуйста, не останьтесь в стороне, я вас умоляю. Станьте для нашего сына волшебниками", - заключила мама Артема.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 6641 4504

Halyk: KZ876010002020860773 - KZT

KZ606010002020860774 - USD

KZ336010002020860775 - EUR

Жжонова Анастасия Николаевна, мама

Тел.: +7 777 995 74 26

PayPal - zhzhonchik789abu@gmail.com

Instagram: @help_zhzhonov_artemochka

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165946-stante-volshebnikami-kazahstanka-prosit-pomoshchi-v-lechenii-syna-ot-raka-krovi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie