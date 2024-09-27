"Станьте волшебниками": казахстанка просит помощи в лечении сына от рака крови

Семилетний Артем из Усть-Каменогорска столкнулся с серьезной опасной болезнью - острым лимфобластным лейкозом, передает корреспондент NUR.KZ.

Артем родился на 33 неделе беременности с весом в 1950 грамм, но, тем не менее, мальчик рос здоровым ребенком. Однако в семь лет ему поставили страшный диагноз - рак крови.

"Сначала Артема лечили от гнойной ангины, затем - от энтеровирусной инфекции в инфекционной больнице Усть-Каменогорска, в которой малыш лежал три дня с высочайшей температурой", - говорит мама мальчика, Анастасия Жжонова.

Женщина переживала за сына, который находился в больнице один. Между тем, лечащий врач сообщила ей, что у ребенка начали падать лейкоциты в крови, а значит, надо отменить все препараты и просто наблюдать два дня.

Показатели крови все еще были низкими, а потому Артема перевели в реанимацию. Ему сделали переливание крови и тромбомассы, а также капельницы. После этого ребенка перевели в ЦМИР Усть-Каменогорска и провели ему экстренную пункцию.

Однако анализ, говорит мама, провести не смогли из-за свернувшейся крови, но на следующий день сделали пункцию еще раз. Анализ показал - у ребенка рак крови.

Санавиацией его перевезли в Астану, однако родители, боясь за жизнь сына, решили обратиться в турецкую клинику, которая согласилась принять мальчика. Однако клиника выставила за лечение непосильный для семьи счет - 109 500 долларов.

"Мы и наши родственники вложили все деньги, что имелись в запасе, мы выставили машину на продажу, но этого хватило лишь на часть диагностики. Благодаря неравнодушным людям, нам удалось собрать сумму, нужную для диагностики и 1 курс химиотерапии - и вот мы в Турции, уже прошли обследование, но на остальной курс лечения финансов просто нет.

К тому же периодически требуются дополнительные лекарства, тем самым счет постоянно увеличивается. Каждый раз, когда приходит врач, я переживаю, что нужно дополнительно что-то купить, а денег не будет. Очень страшно, что мы можем не успеть.

Я молю вас о помощи, пожалуйста, дайте шанс на жизнь нашему малышу, он очень старается быть смелым и сильным и ему очень хочется бегать, играть со своими друзьями и познавать этот прекрасный мир. Пожалуйста, не останьтесь в стороне, я вас умоляю. Станьте для нашего сына волшебниками", - заключила мама Артема.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 6641 4504

Halyk: KZ876010002020860773 - KZT

KZ606010002020860774 - USD

KZ336010002020860775 - EUR

Жжонова Анастасия Николаевна, мама

Тел.: +7 777 995 74 26

PayPal - zhzhonchik789abu@gmail.com

Instagram: @help_zhzhonov_artemochka