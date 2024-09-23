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За выезд на встречную полосу осудили астанчанина

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: AzmanL / Getty Images

В Астане суд рассмотрел дело гражданина, совершившего выезд на полосу встречного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, Б., управляя транспортным средством по проспекту Мангилик Ел, выехал на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.

В ходе судебного заседания правонарушитель свою вину признал полностью.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются видеозаписью, рапортом инспектора полиции, письменными объяснениями привлекаемого лица, сообщается в публикации.

Постановлением суда Б. признан виновным в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 596 КоАП с лишением права управления транспортным средством на срок 6 месяцев.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, также вчера в Астане водитель автомобиля объехал впереди стоящую машину, выехав на встречную полосу движения. На дороге в этот момент было много машин. В полиции сообщили, что водителя привлекли к административной ответственности.

Ранее такой же случай произошел в Семее - водитель ехал по встречной полосе, подвергая опасности других водителей. В результате допустил столкновение с авто.

Согласно части 3 статьи 596 КоАП, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164966-za-vyezd-na-vstrechnuyu-polosu-osudili-astanchanina/

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