Астанчанам пришлось вызвать спасателей из-за огромного осиного гнезда в ЖК
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Жители Астаны были вынуждены обратиться за помощью к спасателям: на стене жилого дома осы свили огромное гнездо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, огромное осиное гнездо разместилось между 8 и 9 этажом высотного дома по проспекту Республики.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, ликвидировали опасность.
По видео видно, что работали они в специальных костюмах.
Добавим, в летний период осы активизируются. В природе осы уничтожают насекомых-вредителей, но для человека и теплокровных животных их укусы очень опасны. Поэтому борьба с осами становится важной задачей. Ранее мы писали о способах избавления от этих опасных насекомых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151613-neobychnyy-vyzov-poluchili-spasateli-v-astane/