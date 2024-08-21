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Астанчанам пришлось вызвать спасателей из-за огромного осиного гнезда в ЖК

Опубликовано:

Спасатели снимают гнездо ос
Спасатели снимают гнездо ос. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Жители Астаны были вынуждены обратиться за помощью к спасателям: на стене жилого дома осы свили огромное гнездо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, огромное осиное гнездо разместилось между 8 и 9 этажом высотного дома по проспекту Республики.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, ликвидировали опасность.

По видео видно, что работали они в специальных костюмах.

Добавим, в летний период осы активизируются. В природе осы уничтожают насекомых-вредителей, но для человека и теплокровных животных их укусы очень опасны. Поэтому борьба с осами становится важной задачей. Ранее мы писали о способах избавления от этих опасных насекомых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151613-neobychnyy-vyzov-poluchili-spasateli-v-astane/

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