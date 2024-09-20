Военные корабли из России вошли в морской порт в Актау
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Корабли Каспийской флотилии Российской Федерации вошли в Актауский морской порт с дружеским визитом. Их встретила казахстанская сторона, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.
"В Актауский морской порт с дружеским визитом прибыли корабли Каспийской флотилии Российской Федерации, включая флагман Каспийской флотилии — ракетный корабль "Татарстан". Делегацию встретил командир военно-морской базы ВМС РК, капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Российских военных, как показывается на видео, угостили баурсаками и коже.
На официальном сайте Минобороны России говорится, что сторожевой корабль "Татарстан" был заложен в 1989 году. Шефами корабля являются Республика Татарстан и Казань. С 10 марта 2010 году командиром корабля является капитан 3 ранга Мириев Вусал Музоффар-оглы.
31 августа 2003 года ракетный корабль "Татарстан" был введен в боевой состав Военно-морского флота РФ.
Напомним, в июле прошлого года компания "Казахстан инжиниринг" опроверг информацию о том, что Турция будет строить военные корабли для нашей страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163778-voennye-korabli-iz-rossii-voshli-v-morskoy-port-v-aktau/