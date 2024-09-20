Военные корабли из России вошли в морской порт в Актау

Корабли Каспийской флотилии Российской Федерации вошли в Актауский морской порт с дружеским визитом. Их встретила казахстанская сторона, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

"В Актауский морской порт с дружеским визитом прибыли корабли Каспийской флотилии Российской Федерации, включая флагман Каспийской флотилии — ракетный корабль "Татарстан". Делегацию встретил командир военно-морской базы ВМС РК, капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Российских военных, как показывается на видео, угостили баурсаками и коже.

На официальном сайте Минобороны России говорится, что сторожевой корабль "Татарстан" был заложен в 1989 году. Шефами корабля являются Республика Татарстан и Казань. С 10 марта 2010 году командиром корабля является капитан 3 ранга Мириев Вусал Музоффар-оглы.

31 августа 2003 года ракетный корабль "Татарстан" был введен в боевой состав Военно-морского флота РФ.

Напомним, в июле прошлого года компания "Казахстан инжиниринг" опроверг информацию о том, что Турция будет строить военные корабли для нашей страны.