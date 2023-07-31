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Казахстан создаст боевые корабли совместно с Турцией: "Казахстан инжиниринг" прояснил ситуацию

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Военные корабли
Военные корабли. Иллюстративное фото: Brasil2/Getty Images

Ранее в ряде казахстанских СМИ появилась информация о том, что РК создаст боевые корабли совместно с Турцией. Сведения об этом прокомментировали на официальном сайте АО "НК "Казахстан инжиниринг".

В компании пояснили, что перепечатанная казахстанскими СМИ и электронными изданиями информация с турецкого сайта о том, что Турция будет строить военные корабли для Казахстана, не соответствует действительности.

Отмечается, что в рамках развития новых производств группа компаний "Казахстан инжиниринг" постоянно ведет переговоры с компаниями разных стран, в том числе с турецкой государственной компанией ASFAT.

"На выставке IDEF-2023 в Стамбуле, АО "Уральский завод "Зенит" подписало меморандум о том, что завод, совместно с ASFAT, будут предлагать проекты для Министерства обороны Республики Казахстан. В случае проявления интереса со стороны министерства, компании будут проводить дальнейшую разработку этих проектов. В случае возможности строительства, оно будет осуществляться на площадке АО "Зенит". Это соглашение также дает предприятию возможность привлекать других партнеров для совместной работы над проектами", - объяснили в компании.

Подчеркивается, что завод самостоятельно реализует первый в истории предприятия проект по строительству многофункционального судна.

"Важно отметить, что все предстоящие проекты реализовываются исключительно при наличии потребности и утверждения соответствующих спецификаций со стороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", - добавили в "Казахстан инжиниринг".

Как говорится на официальном сайте компании, "Казахстан инжиниринг" занимается предоставлением конкурентоспособных высокотехнологичных решений и продуктов для качественного обеспечения потребностей Вооруженных Сил РК через эффективное развитие технологического потенциала.

Компания была создана в соответствии с постановлением правительства от 13 марта 2003 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030758-kazahstan-sozdast-boevye-korabli-sovmestno-s-turtsiey-kazahstan-inzhiniring-proyasnil-situatsiyu/

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