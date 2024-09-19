"Натравили собак тазы на леопарда": в Минэкологии прокомментировали скандальное видео

Казахстанцы рассылают видео с жестокими кадрами, на которых собаки напали на животное, напоминающего леопарда, передает NUR.KZ. В Минэкологии заявили, что видео содержит признаки монтажа.

В Сети появилось видео, на кадрах которого, предположительно, собаки породы тазы нападают на неизвестное животное. В частности, ролик опубликовал журналист Михаил Козачков в своем Телеграм-канале. Судя из описания к посту, речь идет о крупной кошке или снежном барсе. Автор публикации на основе данных подписчиков сообщил, что ролик разместил в Tik-Tok житель Талдыкоргана, но непонятно, где и когда оно было снято.

"Голос за кадром комментирует события на казахском языке. Собаки похожи на породу тазы. Так что есть вероятность, что ролик снят в Казахстане. Вот интересно - у нас действительно есть охотники, способные натравить собак на краснокнижное животное", - написано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов страны. Там сообщили, что до этого видео уже было опубликовано и видеоматериал был изучен сотрудниками Комитета лесного хозяйства и животного мира. В предоставленной справке речь идет о переднеазиатском леопарде.

"В результате анализа установлено, что видеоролик содержит признаки монтажа: наложение звуков натаскивания собак и леопарда не соответствует реальным условиям. На видео невозможно услышать соответствующие звуки животного и собак. Важно отметить, что животные, предположительно, изображенные на видео, обитают преимущественно в низкогорьях Ирано-Афганского нагорья и Туркменистана.

Просим учитывать данную информацию при оценке достоверности видеоролика и воздерживаться от распространения непроверенной информации, которая может вводить общественность в заблуждение", - сообщили в Минэкологии.

Добавим, что на просторах интернета указанные кадры уже были опубликованы более недели назад. В некоторых случаях данное видео объединили в подборку клипов о противостоянии диких животных и домашних собаках.

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