Умер отец министра энергетики Казахстана Майдан Саткалиев

На 81-м году жизни скончался Майдан Саткалиев - отец министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики, передает NUR.KZ.

Саткалиев Майдан Абдугалиевич родился в 1943 году в селе Кугалы Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства.

В 1962 году он поступил в Киевский институт народного хозяйства, но со второго курса был призван в армию. После службы продолжил обучение, и в 1969 году получил диплом финансиста.

Трудовую деятельность начал в налоговой инспекции Алматинской области в качестве инспектора по налогам. В разные годы занимал должности в органах государственной статистики, в качестве старшего преподавателя, заместителя декана, секретаря партийной организации, доцента кафедры финансов Алматинского института народного хозяйства.

В 1997 году, после переезда в Астану, продолжил работу доцентом кафедры финансов Казахского аграрного университета.

Автор учебника по банковскому делу и цикла статей, посвященных финансам Казахстана. Был награжден орденом Золотого Орла Российской академии естественных наук.

Является отцом министра энергетики Алмасадама Саткалиева.

Напомним, Алмасадам Саткалиев занял пост главы Минэнерго 4 апреля 2023 года. 6 февраля 2024 года он сохранил эту должность после переформирования кабмина.

Ранее Саткалиев являлся директором по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".