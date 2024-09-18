Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умер отец министра энергетики Казахстана Майдан Саткалиев

Опубликовано:

Майдан Саткалиев
Майдан Саткалиев. Фото: пресс-служба Министерства энергетики

На 81-м году жизни скончался Майдан Саткалиев - отец министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики, передает NUR.KZ.

Саткалиев Майдан Абдугалиевич родился в 1943 году в селе Кугалы Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства.

В 1962 году он поступил в Киевский институт народного хозяйства, но со второго курса был призван в армию. После службы продолжил обучение, и в 1969 году получил диплом финансиста.

Трудовую деятельность начал в налоговой инспекции Алматинской области в качестве инспектора по налогам. В разные годы занимал должности в органах государственной статистики, в качестве старшего преподавателя, заместителя декана, секретаря партийной организации, доцента кафедры финансов Алматинского института народного хозяйства.

В 1997 году, после переезда в Астану, продолжил работу доцентом кафедры финансов Казахского аграрного университета.

Автор учебника по банковскому делу и цикла статей, посвященных финансам Казахстана. Был награжден орденом Золотого Орла Российской академии естественных наук.

Является отцом министра энергетики Алмасадама Саткалиева.

Напомним, Алмасадам Саткалиев занял пост главы Минэнерго 4 апреля 2023 года. 6 февраля 2024 года он сохранил эту должность после переформирования кабмина.

Ранее Саткалиев являлся директором по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2163112-umer-otec-ministra-energetiki-kazahstana-maydan-satkaliev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie