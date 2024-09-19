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"Боюсь умереть, а мама останется без крыши": тяжелобольной алматинец шьет на заказ, чтобы накопить на квартиру для мамы

Опубликовано:

Нурлан Умаргалиев
Нурлан Умаргалиев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Алматы, 46-летний Нурлан Умаргалиев уже много лет борется с тяжелой болезнью. При этом он старается подработать шитьем, чтобы накопить на жилье для мамы, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан и его мама живут вдвоем в съемной квартире в бывшем общежитии в нижней части города. Почти весь нехитрый доход маленькой семьи уходят на оплату аренды и кредита.

На жизнь остается совсем мало, потому мужчина и стремится заработать собственным трудом. Однако на него не всегда остаются силы, ведь болезнь берет свое. Но Нурлан твердо идет к цели - накопить на жилье для мамы, которая, боится он, может остаться без крыши над головой.

"В 2000 году я заболел туберкулезом. Пять лет не получал лечение, а в 2005 году начал его впервые. Через год терапию прекратили, так как она была неэффективна – у меня выявили двусторонний распад (легких - прим. ред.). До 2015 года фактически я не получал лечение, а потом попал в больницу с двусторонним плевритом – легкие «завернуло».

Когда жидкость выкачали, левое легкое до конца не расправилось, а правое было поражено фиброзом. С того времени правое легкое покрылось фиброзом полностью, оно не рабочее. На левом легком снизу идет фиброз, он разрастается. Я стою на учете у фтизиатра", - делится Нурлан.

Нурла с мамой сидят на диване
Нурлан с мамой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Последние два года он периодически ложился в больницу. В основном осенью, когда случаются осложнения. Лечение, как правило, назначается одно и то же – на год, но Нурлан может принимать его не более полугода – организм не выдерживает медикаментозных нагрузок.

"Препараты, по сути, не лечат фиброз, они его притормаживают. Как мне сказал врач, фиброз неизлечим", - делится он.

Обилие медикаментов, по его словам, привело к проблемам со слухом. В 2016 году слух начал ухудшаться; сейчас Нурлан не слышит левым ухом, а правым – лишь с помощью слухового аппарата, и то мужчине нужно привыкнуть к тембру голоса собеседника, чтобы понять, о чем идет речь.

Никакое лечение сейчас он не получается вовсе, несмотря на то, что в медицинских записях масса хронических диагнозов – пиелонефрит, холецистит, панкреатит, гепатит, тугоухость третьей стадии, гайморит и так далее.

"Я стараюсь не вникать в это все", – отмечает он.

Впрочем, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Нурлан не опускает руки – он научился шить и теперь берет мелкие заказы.

Нурлан Умаргалиев
Нурлан Умаргалиев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В конце 2015 года я оказался в инвалидной коляске и начал думать, что дальше делать. У меня тогда был друг дед Петр Васильевич, ныне покойный, портной с 40-летним стажем. Я попросил его научить меня шить. Он дал мне старый зимний бушлат и предложил разобрать его по швам, а затем собрать обратно. Я был в шоке, а дед сказал: "Когда разбирал, надо было запоминать".

Так я начал вникать в тему, научился кроить и шить без готовых лекал, только по меркам. В 2019-м я встал на ноги и уже на следующий год решил научиться шить профессионально. Но курсы кроя и шитья стоят дорого, тогда я нашел хитрый выход. В Алматы очень много швейных цехов, я устраивался к ним на работу, повышал скорость шитья на производственных машинах. Потом устроился в ателье, изучил принцип работы", – говорит Нурлан.

Сейчас он выполняет небольшие заказы на 5-6 тысяч тенге. Нечасто, но люди просят его шить шторы или какую-либо вещь "с нуля". С большими заказами все сложно – Нурлан опасается их брать.

"В последний раз я рискнул и взял крупный заказ хотел шить футболки для воинской части. Мне заплатили, но у меня случился приступ и я пролежал в бессознательном состоянии. Подвел клиента и сам в долги залез, чтобы рассчитаться.

Как таковых доходов нет. У мамы пенсия 108 тысяч тенге, у меня пособие по инвалидности 76 тысяч. Из них нужно отдать 140 тысяч за аренду и 19 тысяч по кредиту. Остается 7-9 тысяч на хлеб-соль. Бывает, друзья помогают продуктами, так и живем", – говорит мужчина.

Мама Нурлана
Мама Нурлана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нурлан объясняет – помощи никогда не просил, старался все проблемы решать самостоятельно. Но со временем здоровье все больше подводит, а главная цель – собственное жилье – остается недостижимой.

"Мы с мамой арендуем комнату в общежитии уже четвертый год. Своего жилья у нас нет. Родственники, конечно, есть, но у них своя жизнь. Сейчас хочу только, чтобы у мамы была крыша над головой, больше ничего не надо. Со мной все понятно уже. Просто есть страх, что я могу неожиданно уйти в мир иной, а мама останется, она никому не нужна, кроме меня, в этом мире", – говорит Нурлан.

Сожалеет мужчина и о том, что у него нет детей – из-за болезни некогда было думать даже о женитьбе.

"Было бы неправильно брать на себя ответственность за жизнь человека, когда ты сам еле выживаешь", – заключил он.

Помочь Нурлану может каждый неравнодушный казахстанец – заказами или деньгами.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1438 9170

Halyk: 4405 6397 6028 3620

Карты привязаны к номеру: +7 707 799 70 78 Нурлан Умаргалиев

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162910-boyus-umeret-a-mama-ostanetsya-bez-kryshi-tyazhelobolnoy-almatinec-shet-na-zakaz-chtoby-nakopit-na-kvartiru-dlya-mamy/

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