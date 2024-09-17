Мертвого лося нашли в автомобиле астанчанина

Жителя Астаны задержали на территории Акмолинской области за незаконную охоту. В его автомобиле обнаружили тушу лося, ружье и патроны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

14 сентября егерь ТОО "Буланды-Мекен" сообщил в полицию Буландынского района о факте незаконной охоты. По его словам, им в лесном массиве была обнаружена автомашина Toyota Prado под управлением 42-летнего жителя Астаны.

Прибывшие на место полицейские нашли в авто тушу лося, 4 ружья и 70 патронов к ним.

Водитель имел разрешительные документы на оружие, но лицензии на охоту на лося у него не было. По данному факту начато досудебное расследование, назначена экспертиза. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

Отметим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что получение разрешения на пользование животным миром осуществляется платно через онлайн-услугу.

При этом при подаче онлайн-заявки необходимо, в том числе, приложить электронную копию платежного документа об оплате за пользование животным миром. Ставки платы установлены налоговым кодексом и составляют за 1 особь в размере, кратном МРП.

К примеру, при любительской и спортивной охоте ставка составляет:

лось (самка) - 16;

марал (самец) - 13;

кабан (самец) - 4.