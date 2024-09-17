Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мертвого лося нашли в автомобиле астанчанина

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Жителя Астаны задержали на территории Акмолинской области за незаконную охоту. В его автомобиле обнаружили тушу лося, ружье и патроны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

14 сентября егерь ТОО "Буланды-Мекен" сообщил в полицию Буландынского района о факте незаконной охоты. По его словам, им в лесном массиве была обнаружена автомашина Toyota Prado под управлением 42-летнего жителя Астаны.

Прибывшие на место полицейские нашли в авто тушу лося, 4 ружья и 70 патронов к ним.

Водитель имел разрешительные документы на оружие, но лицензии на охоту на лося у него не было. По данному факту начато досудебное расследование, назначена экспертиза. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

Отметим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что получение разрешения на пользование животным миром осуществляется платно через онлайн-услугу.

При этом при подаче онлайн-заявки необходимо, в том числе, приложить электронную копию платежного документа об оплате за пользование животным миром. Ставки платы установлены налоговым кодексом и составляют за 1 особь в размере, кратном МРП.

К примеру, при любительской и спортивной охоте ставка составляет:

  • лось (самка) - 16;
  • марал (самец) - 13;
  • кабан (самец) - 4.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162125-mertvogo-losya-nashli-v-avtomobile-astanchanina/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie