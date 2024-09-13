"Перестал выходить на связь": павлодарка уже две недели ищет пропавшего сына (видео)

В Павлодаре пропал 26-летний мужчина, об исчезновении которого заявила его мать. Волонтеры и полиция ищут пропавшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 сентября в полицию обратилась жительница Павлодара с заявлением об оказании содействия в поисках ее сына Александра Фомина 1998 года рождения. В тот же день обращение было зарегистрировано, после чего сразу начался поиск пропавшего.

"По словам матери, с 1 сентября ее сын перестал выходить на связь, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - отметили в ДП Павлодарской области.

Приметы мужчины: рост 175 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые. Имеются шрамы на лице и на запястье левой руки.

Пропавший мужчина был одет в черную кофту с капюшоном, серую футболку, черные джинсы и такого же цвета кроссовки.

1 сентября Александр Фомин вышел в неизвестном направлении из дома 245/2 на улице Абая в Павлодаре, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"На розыск ориентирован весь личный состав департамента полиции области", - уточнили в ведомстве.

Стражи порядка совместно с волонтерами ведут активные поиски, осуществляют проверки последнего местонахождения мужчины. Расклеены ориентировки, размещена информация в социальных сетях, опрашиваются очевидцы, родственники, друзья и соседи.

"Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра Фомина, сообщить по телефонам: в дежурную часть Центрального ОП УП Павлодара, по номеру 37-15-10 или 102", - обратились к гражданам в ДП региона.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.