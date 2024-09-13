Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Завышавшего цену при покупке через QR предпринимателя наказали в Павлодаре

Опубликовано:

Оплата через банковское приложение по QR-коду
Оплата через QR-код. Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen / Getty Images

В Павлодаре предприниматель, который продавал продукты питания, добавил 2% наценки к общей сумме покупки, принимая оплату через QR-код, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, после этого случая покупательница подала жалобу в региональный департамент Комитета торговли.

"В августе 2024 года павлодарка сходила в магазин за продуктами, где приобрела сгущенное молоко, ананасы и майонез, далее она попросила продавца рассчитать ее по QR-коду, на что продавец сказал ей, что добавит 2% к общей сумме покупки за оплату QR-кодом", - рассказал руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области Даулен Кабдушев.

На основании поступившего обращения специалисты ведомства провели внеплановую проверку в данном магазине.

В итоге субъект малого предпринимательства привлекли к административной ответственности в виде штрафа 3 МРП (11 076 тенге) за реализацию на территории Казахстана товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта. Также предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений.

В Комитете торговли напомнили, что в соответствии с Правилами внутренней торговли, товары должны продаваться по цене, указанной на ценовой этикетке, размещенной на внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.

"В случае выявления нарушений торгового законодательства в торговых объектах вы можете подать жалобу письменно департаментам торговли в регионах или онлайн на платформах E-otinish.kz и E-tutynushy.kz", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по п.4 ст.193 КоАП РК реализация на территории Республики Казахстан без указания цены в тенге товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, либо реализация на территории Республики Казахстан товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, либо указание цены товара не в тенге при его реализации на территории Республики Казахстан на условиях публичного договора влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 6 МРП (22 152 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 МРП (110 760 тенге). 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161050-zavyshavshego-cenu-pri-pokupke-cherez-qr-predprinimatelya-nakazali-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie