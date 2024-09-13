Завышавшего цену при покупке через QR предпринимателя наказали в Павлодаре

В Павлодаре предприниматель, который продавал продукты питания, добавил 2% наценки к общей сумме покупки, принимая оплату через QR-код, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, после этого случая покупательница подала жалобу в региональный департамент Комитета торговли.

"В августе 2024 года павлодарка сходила в магазин за продуктами, где приобрела сгущенное молоко, ананасы и майонез, далее она попросила продавца рассчитать ее по QR-коду, на что продавец сказал ей, что добавит 2% к общей сумме покупки за оплату QR-кодом", - рассказал руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области Даулен Кабдушев.

На основании поступившего обращения специалисты ведомства провели внеплановую проверку в данном магазине.

В итоге субъект малого предпринимательства привлекли к административной ответственности в виде штрафа 3 МРП (11 076 тенге) за реализацию на территории Казахстана товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта. Также предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений.

В Комитете торговли напомнили, что в соответствии с Правилами внутренней торговли, товары должны продаваться по цене, указанной на ценовой этикетке, размещенной на внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.

"В случае выявления нарушений торгового законодательства в торговых объектах вы можете подать жалобу письменно департаментам торговли в регионах или онлайн на платформах E-otinish.kz и E-tutynushy.kz", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по п.4 ст.193 КоАП РК реализация на территории Республики Казахстан без указания цены в тенге товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, либо реализация на территории Республики Казахстан товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, либо указание цены товара не в тенге при его реализации на территории Республики Казахстан на условиях публичного договора влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 6 МРП (22 152 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 МРП (110 760 тенге).