Таблички с ошибкой в фамилии Сакена Сейфуллина установили на домах в Семее

В Семее на новых адресных табличках нашли ошибку в фамилии Сакена Сейфуллина - из фамилии великого писателя исчезла буква "л", передает сайт телеканала КТК.

Более чем на 100 домах появились таблички с ошибкой. Отмечается, что на их изготовление и установку было потрачено порядка 200 тыс. тенге.

Жители улицы Сейфуллина удивляются, как при замене табличек пропустили ошибку и повесили аншлаги, на которых написано "Сейфулина".

На случившееся отреагировали в акимате, там это назвали технической ошибкой, в ведомстве пообещали ее устранить.

Власти города все еще выясняют, на каком этапе допустили ошибку в написании фамилии, и кто в этом виноват.

"Произошла техническая ошибка. У нас по данной улице 106 аншлагов. В настоящее время подрядной организацией готовятся новые аншлаги с правильной фамилией. С двумя "л". До конца сентября все аншлаги по данной улице будут установлены. Дополнительные средства на замену 106 аншлагов не будут выделены. Эти работы будут проведены за счет подрядной организации", - пообещал замглавы отдела ЖКХ акимата Семея Асан Дюсембаев.

Источник: КТК.

Напомним, в прошлом году в аэропорту Астаны произошел скандал из-за грамматических ошибок на баннере.

В соцсетях появилось фото баннера, установленного в международном аэропорту Астаны, с ошибками - пользователи отыскали на нем сразу 3 грубых ошибки.

В пресс-службе столичной гавани тогда пояснили, что в процессе печати представители рекламной компании обнаружили ошибки, исправили их и напечатали новый. Однако работники цеха перепутали их - баннер с ошибками отправили на монтаж.