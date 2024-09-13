Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Таблички с ошибкой в фамилии Сакена Сейфуллина установили на домах в Семее

Опубликовано:

Табличка с ошибкой
Табличка. Кадр из видео: КТК

В Семее на новых адресных табличках нашли ошибку в фамилии Сакена Сейфуллина - из фамилии великого писателя исчезла буква "л", передает сайт телеканала КТК.

Более чем на 100 домах появились таблички с ошибкой. Отмечается, что на их изготовление и установку было потрачено порядка 200 тыс. тенге.

Жители улицы Сейфуллина удивляются, как при замене табличек пропустили ошибку и повесили аншлаги, на которых написано "Сейфулина".

На случившееся отреагировали в акимате, там это назвали технической ошибкой, в ведомстве пообещали ее устранить.

Власти города все еще выясняют, на каком этапе допустили ошибку в написании фамилии, и кто в этом виноват.

"Произошла техническая ошибка. У нас по данной улице 106 аншлагов. В настоящее время подрядной организацией готовятся новые аншлаги с правильной фамилией. С двумя "л". До конца сентября все аншлаги по данной улице будут установлены. Дополнительные средства на замену 106 аншлагов не будут выделены. Эти работы будут проведены за счет подрядной организации", - пообещал замглавы отдела ЖКХ акимата Семея Асан Дюсембаев.

Источник: КТК.

Напомним, в прошлом году в аэропорту Астаны произошел скандал из-за грамматических ошибок на баннере.

В соцсетях появилось фото баннера, установленного в международном аэропорту Астаны, с ошибками - пользователи отыскали на нем сразу 3 грубых ошибки.

В пресс-службе столичной гавани тогда пояснили, что в процессе печати представители рекламной компании обнаружили ошибки, исправили их и напечатали новый. Однако работники цеха перепутали их - баннер с ошибками отправили на монтаж.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160841-tablichki-s-oshibkoy-v-familii-seyfullin-ustanovili-na-domah-v-semee/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie