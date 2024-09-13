Таблички с ошибкой в фамилии Сакена Сейфуллина установили на домах в Семее
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В Семее на новых адресных табличках нашли ошибку в фамилии Сакена Сейфуллина - из фамилии великого писателя исчезла буква "л", передает сайт телеканала КТК.
Более чем на 100 домах появились таблички с ошибкой. Отмечается, что на их изготовление и установку было потрачено порядка 200 тыс. тенге.
Жители улицы Сейфуллина удивляются, как при замене табличек пропустили ошибку и повесили аншлаги, на которых написано "Сейфулина".
На случившееся отреагировали в акимате, там это назвали технической ошибкой, в ведомстве пообещали ее устранить.
Власти города все еще выясняют, на каком этапе допустили ошибку в написании фамилии, и кто в этом виноват.
"Произошла техническая ошибка. У нас по данной улице 106 аншлагов. В настоящее время подрядной организацией готовятся новые аншлаги с правильной фамилией. С двумя "л". До конца сентября все аншлаги по данной улице будут установлены. Дополнительные средства на замену 106 аншлагов не будут выделены. Эти работы будут проведены за счет подрядной организации", - пообещал замглавы отдела ЖКХ акимата Семея Асан Дюсембаев.
Источник: КТК.
Напомним, в прошлом году в аэропорту Астаны произошел скандал из-за грамматических ошибок на баннере.
В соцсетях появилось фото баннера, установленного в международном аэропорту Астаны, с ошибками - пользователи отыскали на нем сразу 3 грубых ошибки.
В пресс-службе столичной гавани тогда пояснили, что в процессе печати представители рекламной компании обнаружили ошибки, исправили их и напечатали новый. Однако работники цеха перепутали их - баннер с ошибками отправили на монтаж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160841-tablichki-s-oshibkoy-v-familii-seyfullin-ustanovili-na-domah-v-semee/