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Эзотерика

Петь при сборе грибов в лесу рекомендовали жителям ВКО

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Мужчина с корзиной грибов в лесу
Мужчина собирает грибы. Иллюстративное фото: VSFP / Getty Images

Акимат Серебрянска в ВКО опубликовал памятку для населения о том, как себя вести, чтобы не встретиться с медведем. Местным жителями рекомендовали больше шуметь, передает YK-news.kz.

В памятке говорится, что люди сами могут спровоцировать появление диких животных вблизи населенных пунктов. Чтобы этого не произошло, нельзя устраивать свалки пищевых отходов, подкармливать медведей.

А если автомобилист увидел зверя из окна машины, не нужно пытаться его "угостить". Далее в памятке говорится: "Помните, приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор".

Чтобы не повстречаться с косолапым при сборе ягод и грибов в лесу, рекомендуется как можно больше шуметь: петь, громко разговаривать. Если же вы все же встретили животное, нужно попытаться отпугнуть его громким звуком, например, звоном металлических предметов.

Напомним, что летом в акимат Серебрянска обратились местные жители с просьбой "устранить угрозу нападения" со стороны медведей. Люди пришли на кладбище за городом и увидели медвежонка. Также слышали рык, предположительно, медведицы.

В этой связи аким Серебрянска обратилась за помощью в отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства.

Ранее краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять во время водопоя на фотоловушки в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160436-pet-pri-sbore-gribov-v-lesu-rekomendovali-zhitelyam-vko/

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