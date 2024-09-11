Видео с военнослужащими прокомментировали в КНБ

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, военнослужащих якобы привлекают к строительным работам в Атырауской области. Слухи прокомментировали в КНБ, передает NUR.KZ.

"На видео солдат привезли строить здание прокуратуры Атырауской области", - говорится в подписи к кадрам.

В КНБ РК опровергли эту информацию.

"Данная информация не соответствует действительности. Военнослужащие на основании приказа начальника Департамента Пограничной службы по Атырауской области направлены в региональную прокуратуру в целях получения товарно-материальных ценностей для нужд вновь построенного пограничного отделения в Курмангазинском районе.

При этом привлечение военнослужащих к хозяйственным работам не противоречит требованиям общевоинских уставов Вооруженных сил", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети также появилось видео, героем которого стал срочник Александр Землянкин. На кадрах солдат признался, что на присягу не смог приехать никто из его родных. Эмоции молодого человека не оставили равнодушными жителей по всему Казахстану.

Позже в Службе государственной охраны РК объявили о том, что военнослужащий срочной службы войсковой части 51809 МО РК переведен в президентский полк "Айбын" сил особого назначения СГО РК.