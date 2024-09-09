Казахстанец пытался отсудить у жены деньги за обручальное кольцо и подарки от родных

Астанчанин при разделе имущества заявил, что его супруга присвоила подаренные его родственниками деньги и драгоценности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

По данным Telegram-канала судов Астаны, в столице супруг подал иск о разделе имущества, утверждая, что на свадебное торжество его друзья и родственники подарили ответчику 5 млн тенге, бриллиантовые украшения (серьги и кольцо), а также обручальное кольцо, стоимостью 1 млн. тенге.

Он заявил, что ответчик присвоила эти деньги и драгоценности. Супруга данный иск не признала.

"Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, пришел к выводу об отказе в заявленных требованиях. В ходе рассмотрения дела установлено, что факт получения подаренных 5 млн тенге документально не подтвержден, присвоение этих средств стороной ответчика не доказано.

Что касается украшений, то они подарены невесте до свадьбы, поэтому является ее личной собственностью и следовательно, не подлежат разделу", - рассказали в суде.

Сообщается, что согласно статье 35 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" личной собственностью каждого из супругов являются:

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (супружество);

имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.

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