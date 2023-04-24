Актюбинец пообещал жене в случае измены оставить квартиру и передумал

Женщина кладет кольцо на стол. Иллюстративное фото: pexels.com

Актюбинка сообщила о том, что супруг пообещал ей в случае измены оставить квартиру. Однако потом передумал. Ситуацию прокомментировала юрист Алена Дуля, передает "Диапазон".

По словам женщины, они договаривались с мужем о том, что если у него появится другая женщина, то он оставит ей с детьми квартиру. При этом об обещании слышали родственники.

Актюбинка говорит, что будущий супруг гулял до брака, но уверял, что после свадьбы изменится.

"Я его сильно любила и поверила. Но поставила такие условия. У нас двое детей, квартиру брали в браке. Муж изменил. Но от своих слов теперь отказывается, говорит, что будем все имущество делить. Получается, мне половина, хотя со мной еще двое детей. И ему половина, а он свободный и с новой подругой. Где справедливость?" - задается вопросом женщина.

Ситуацию прокомментировала юрист Алена Дуля. Она отметила, что закон не содержит наказания за супружескую неверность и не ставит в зависимость от этого объем прав граждан. В данном случае даже не произошло обещания дарения в письменной форме. По этой причине муж имеет право на раздел имущества.

При разделе имущества доли супругов признаются равными. Дети не имеют своей доли, так как имущество куплено родителями, а не получено по приватизации (когда при получении имущества учитывалась доля каждого ребенка).

"Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из интересов одного из супругов, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи без согласия второго супруга. Однако в суде надлежит доказать указанные обстоятельства", - пояснила юрист.

Добавим, что все вопросы, касающиеся семейных отношений, в Казахстане регулирует Кодекс "О браке (супружестве) и семье". В законе предусмотрено, что брак может быть расторгнут по взаимному согласию супругов и по инициативе одного из них.

Развод прекращает юридические отношения между супругами, но не между родителями и детьми.

В отдельных случаях закон защищает права женщин и детей. Без согласия супруги брак не может быть расторгнут, если она беременна или когда родившемуся ребенку еще не исполнился год.

В Казахстане существуют разные пути оформления разводов: через отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГС); через суд. В соответствии с Кодексом расторжение брака происходит по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга/супруги, которые были признаны судом недееспособными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018003-aktyubinets-poobeschal-zhene-v-sluchae-izmeny-ostavit-kvartiru-i-peredumal/